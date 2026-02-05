La UME despliega 400 efectivos en Andalucía ante la alerta de riesgo por derrumbes y desbordamiento de presas

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emer - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 404 efectivos, cerca de 200 equipos y material pesado en las ocho provincias de Andalucía, ante el riesgo de derrumbes, el estado de las presas y el caudal de los ríos por el temporal "sin precedentes" que está afectando a la comunidad.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Robles ha subrayado que la prioridad absoluta es salvar vidas y ha hecho un llamamiento a la prudencia máxima, advirtiendo de que las lluvias han superado todas las previsiones y han generado situaciones de especial complejidad en distintos puntos del territorio andaluz.

RIESGO DE DERRUMBES Y VIGILANCIA DE PRESAS

La titular de Defensa ha señalado que una de las principales preocupaciones en estos momentos es el riesgo de derrumbes y desprendimientos, así como la situación de las presas y el caudal de los ríos, ya que el terreno "ya no absorbe más agua".

En este sentido, ha explicado que los equipos desplegados están realizando labores continuas de contención, vigilancia, apuntalamiento de infraestructuras, retirada de material y achique de agua para reducir riesgos en las zonas más afectadas.

Asimismo, Robles ha destacado que durante la pasada noche fue necesario intervenir en varias localidades para rescatar a personas aisladas, en algunos casos accediendo con embarcaciones y equipos de submarinistas.

Entre las actuaciones, ha mencionado el rescate de una persona electrodependiente y el salvamento de al menos dos personas en distintos puntos de Andalucía.

ZONAS PREOCUPANTES

La ministra ha detallado que las zonas que más preocupan se concentran en Cádiz, especialmente en San Martín del Tesorillo y Grazalema, así como en la comarca de Ronda y en distintos puntos de la provincia de Jaén.

Robles ha asegurado que la UME, integrada por unos 3.500 efectivos, está preparada para reforzar el despliegue si fuera necesario, al igual que el Ejército de Tierra, que ya cuenta con personal movilizado en distintos puntos de Andalucía, en coordinación con la Guardia Civil y los servicios de emergencia autonómicos.

Finalmente, ha insistido en el llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.