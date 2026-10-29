La UME eleva a 250 los efectivos desplegados en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad tol - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha elevado este jueves a 250 los efectivos desplegados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde al menos 68 personas murieron tras la colisión de un tren AVE con un Iryo.

El Ministerio del Interior también ha informado que, entre las unidades desplegadas, trabajan en la zona siniestrada 422 efectivos de la Guardia Civil y 123 medios, además de tres helicópteros, unidades caninas y caballería, drones y oficinas de atención al ciudadano. Junto a ellos hay, además, 102 desplazados por parte de Protección Civil.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha detallado además que son 53 los policías nacionales y 21 los medios de este Cuerpo que se han movilizado hasta la provincia de Toledo.

El Ministerio de Defensa explicó que el principal objetivo del despliegue de la UME es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje.