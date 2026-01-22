UPF anuncia haber recaudado el dinero para pagar la sanción económica del Supremo a García Ortiz

Archivo - El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha anunciado que "se ha alcanzado íntegramente el importe necesario" para pagar la sanción económica que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en su condena por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado de este jueves, la asociación ha indicado que "decenas de fiscales de todos los territorios y categorías" han respondido a un llamamiento "que no era económico, sino ético", en referencia a la campaña de recaudación que abrió hace justo un mes para apoyar a García Ortiz en el abono de la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros que sentenció el Supremo, además de los dos años de inhabilitación para el cargo.

"Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", ha señalado UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del ex fiscal general.

Además, desde UPF han informado de que han recibido "mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal", se han puesto en contacto con ellos "para manifestar su deseo de colaborar", como "así finalmente han hecho".

"Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos", concluyen en el comunicado.

La asociación, a la que perteneció el ex fiscal general, lanzó hace justo un mes una campaña de colaboración "de carácter estrictamente voluntario y solidario" con el fin de alcanzar "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena del TS.