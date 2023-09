Urkullu cree que Feijóo se ha sumado al "todos contra el PNV" para captar votantes jeltzales en próximas elecciones

Sobre Sánchez, cree que sería "una mala noticia" repetir elecciones pero "mucho peor arrancar un Gobierno español sin garantizar estabilidad"



BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta captar votantes de PNV y ha asegurado que el 'no' de los jeltzales a su investidura responde a su postura ante las lenguas, el autogobierno o la plurinacionalidad. "Puede parecer estrambótico y extraño, pero es verdad que 'vienen a por el PNV'", ha asegurado.

Además, en referencia al líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que sería "una mala noticia" repetir las elecciones generales, pero "sería mucho peor arrancar un Gobierno español sin capacidad de garantizar la estabilidad".

En un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, Urkullu ha reprobado el "espectáculo lamentable" o no muy "edificante" que se ha visto en torno al debate de investidura de Feijóo, que no saldrá elegido presidente.

En este sentido, se ha preguntado "qué sentido tiene" que el rey Felipe VI propusiera como candidato a presidente del Gobierno al máximo representante de los populares, "que no contaba de entrada con los votos suficientes para ser elegido e investido". Por ello, ha llamado a la reflexión del sistema.

A su juicio, esa decisión del monarca, a la que podía haber renunciado Alberto Núñez Feijóo, como hizo en su momento Mariano Rajoy, se justificó solo en el respeto a la costumbre de plantear la investidura del candidato de la lista más votada. "Creo que se pueden analizar otras alternativas", ha considerado.

El Lehendakari ha preguntado "qué sentido tiene" todo lo ocurrido en un mes para ahora llegar al momento en el que el aspirante propuesto por Felipe VI no va a ser elegido. "Es posible que haya podido tener un interés particular para Núñez Feijóo, presidente del PP, de cara a un próximo futuro, un objetivo interno en el seno del PP, de vinculación también con Vox", ha dicho.

En su opinión, considera que también esta sesión de investidura interesaba al PSOE, pero se ha preguntado si para la ciudadanía "ha sido un buen ejercicio", después del "espectáculo lamentable" o poco "edificante" que se ha vivido en el Congreso. "No sé si responde más a un interés particular que al común", ha insistido.

DISCURSO DE FEIJÓO

En cuanto al discurso de Alberto Núñez Feijóo en el que atacó el PNV, ha apuntado que se asiste "a un interés extraordinario" en torno a la formación jeltzale, en analizar sus resultados electorales, "quizá con el objetivo de esconder un interés particular de atraer para sí los votos" de abstencionistas que antes pudieran haber votado a su partido, con la vista puesta en un eventual adelanto de las elecciones generales o de cara a las autonómicas previstas para 2024.

A su entender, "detrás de este interés extraordinario en la situación interna del PNV", también de ese discurso del presidente del PP apelando al "perjuicio" que para los jeltzales supone Pedro Sánchez, "que se alía con EH Bildu y el beneficio gratuito que supone para EH Bildu, esconde interés en captar votantes del PNV o de la abstención al Partido Popular" ante próximas elecciones.

"Por lo demás, me parece que los discursos del PP, no solo de Núñez Feijóo, en relación a las lenguas, al euskera, al autogobierno, las cesiones, la plurinacionalidad, reflejan muy bien la razón por la que el PNV ha votado en contra de Núñez Feijóo, aliado con Vox, como no puede ser de otra manera", ha añadido.

"VIENEN A POR NOSOTROS"

Volviendo a los ataques que está recibiendo el PNV y preguntado por las palabras del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que aseguró en el Alderdi Eguna del pasado domingo: 'Vienen a por nosotros y no lo vamos a permitir", ha recordado que el líder jeltzale dijo esto en castellano, pero previamente él lo había expresado en euskera.

"Puede parecer estrambótico y extraño, pero es verdad que vienen a por el PNV", ha manifestado, para insistir en "la estrategia en la que están el PP, determinados medios de comunicación y prescriptores de opinión".

Por ello, aunque no sea "políticamente correcto", ha apelado a "la información correcta y cabal a los medios de comunicación". "También es tratar a la sociedad de una manera correcta, adulta, decirle que vivimos en este tipo de estrategias, que son claras, ya sea por intereses políticos de una parte o por el interés en generar un supuesto clima de malestar en la sociedad vasca, cuando lo datos son los que son", ha remarcado.

Iñigo Urkullu ha destacado que la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, le ha dicho: "Lehendakari, dato mata a relato". "Y es así, los datos de Euskadi son los que son, y matan el relato que algunos pretenden interesadamente", ha enfatizado.

PEDRO SÁNCHEZ

Tras afirmar que desconoce si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será presidente del Gobierno, ha destacado que tiene pendiente el cumplimiento íntegro del Estatuto vasco, y espera que, si es reelegido, sea con un programa de Gobierno basado en el acuerdo político de los partidos que lo apoyen, y que esté comprometido con su cumplimiento "de verdad".

En su opinión, sería "una mala noticia" repetir las elecciones generales como en 2016 o 2019, pero "sería mucho peor arrancar un Gobierno español sin capacidad de garantizar la estabilidad y la toma de decisiones estratégicas sobre una base firme", y todo desembocara en unos nuevos comicios dentro de unos meses, el año que viene. "Hace falta estabilidad, no a cualquier precio, sino basada en lealtad y en un programa acordado", ha puntualizado.

Urkullu ha afirmado qué desconoce cuáles son las reivindicaciones del PNV de cara a las negociaciones para poder apoyar la investidura de Sánchez, y cree que ni siquiera han comenzado las conversaciones sobre ello entre ambas partes.

Según ha remarcado, a partir de hoy, una vez concluida la sesión de investidura a la que se ha presentado Feijóo, la formación jeltzale "sabrá cuál es el grado de relación que tiene con el PSOE".

El Lehendakari ha destacado, en su discurso, la "gran importancia" que da a "la estabilidad, a proteger Euskadi del clima de confrontación permanente que se observa en el Estado". "No es un ejemplo adecuado. La

sociedad no se ve representada en esa manera de proceder. Tan solo contribuimos a una desafección de la política cada vez mayor", ha asegurado.

Iñigo Urkullu ha subrayado que en Euskadi su gabinete, integrado por jeltzales y socialistas, seguirá centrado en cumplir su Programa de Gobierno y el calendario legislativo. Preguntado por las palabras del secretario general del PSE-EE en el pleno de política general con críticas a Educación, Osakidetza u otras materias que gestiona el PNV, ha replicado que todas las decisiones que se adoptan en el Consejo de Gobierno, salvo alguna que ha sido pública, sin necesidad de votación, por consenso previo.

"Mi preocupación es que el Consejo de Gobierno esté debidamente empastado, como lo está, gracias a que contamos con un programa de Gobierno que nos compromete a todos sus miembros, y es un ejercicio de responsabilidad", ha añadido.

En cuanto a "las intervenciones de líderes que no forman parte del Consejo de Gobierno", como las de Andueza, ha explicado que las sitúa "en su contexto determinado y su interpretación correcta". "No es preocupación mía que tengamos de aquí al tiempo que sea un final de legislatura condicionado por intereses partidistas. Mi interés es el de cumplir el programa de Gobierno", ha subrayado.

Urkullu ha aseverado que el programa de Gobierno, legislativo y los planes estratégicos "es un contrato social" de su Ejecutivo con la sociedad vasca. "Y eso es lo que nos ha de obligar a todos y cada uno de los miembros del Gobierno, y lo que nos está ocupando", ha concluido.