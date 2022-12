Urkullu no aclara si volverá a ser candidato a lehendakari y dice que hasta ahora ni siquiera ha pensado en ello

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha aclarado si volverá a ser el candidato del PNV a Lehendakari en las elecciones autonómicas a celebrar en 2024, y ha asegurado que "hasta ahora no se ha planteado" esa posibilidad y "ni siquiera he pensado en ello".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia y ETB1, recogida por Europa Press, Urkullu ha afirmado que "faltan 15 meses para mirar el futuro", en referencia al tiempo que queda de legislatura, y que en ese intervalo de tiempo se celebrarán elecciones municipales y forales y generales.

El Lehendakari ha destacado que "lo que nos toca a nosotros es cumplir los 15 meses de legislatura" y que, "en ese momento, habrá ocasión de que cada uno piense en su futuro", aunque ha matizado que no es algo que solo tenga que pensarlo uno mismo", ya que "el partido también lo debe pensar".

"Pero en estos momentos yo me aferro al día a día, y también a pensar en cómo queremos que sea Euskadi a medio y largo plazo. Hasta ahora no se ha planteado y ni siquiera he pensado en ello", ha insistido.