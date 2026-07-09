Urtasun afea a Feijóo que haga propuestas "indignas" en materia laboral en su "carrera infinita" contra Vox

Archivo - El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha arremetido este jueves contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de hacer propuestas "indignas" en materia laboral, de estar inmerso en una "carrera infinita" para hacerse con los votantes de Vox y de demostrar que no está "capacitado para gobernar" con sus declaraciones sobre el absentismo y las bajas laborales.

Así se ha pronunciado al término de la presentación de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, al ser preguntado por la pretensión de Feijóo de atajar el "cáncer" del absentismo laboral que, según sus cálculos, cuesta más de 30.000 millones de euros, con o sin acuerdo sindical.

Urtasun ha censurado que alguien que aspira a gobernar España no puede no confiar en los facultativos de su país ni en que las prescripciones que dan a la ciudadanía sean correctas, "porque son quienes tienen la formación para hacerlo".

Por eso, el ministro de Cultura ha tachado de "indigna" la propuesta de Feijóo, que ha enmarcado en su carrera "absolutamente infinita" por hacerse con el electorado de Vox, que le está llevando a lanzar medidas que "atentan" contra los derechos de la ciudadanía española.

Urtasun ha resumido que Feijóo "no está muy capacitado" para gobernar España y que cuando el próximo año se convoquen las elecciones generales, desde Sumar harán "todo lo posible" para que el jefe de la oposición no llegue a gobernar.