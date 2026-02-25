Urtasun asegura que su Ministerio ya está devolviendo "obras de arte incautadas durante la guerra civil"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante el acto de restitución de obras incautadas durante la Guerra Civil en el Museo Nacional del Prado, a 22 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que su departamento está devolviendo obras de arte incautadas "durante la guerra civil". Se trata de "centenares y centenares" de trabajos que "no se han devuelto a sus legítimos propietarios".

El dirigente de Sumar ha explicado que el Ministerio confeccionó un "inventario" en 2023 de todas las obras que se encontraban en las "dependencias de los museos" para empezar a devolverlas "poco a poco", ha afirmado el dirigente de Sumar en una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press.

También ha admitido que se está ejecutando "tarde" y que España tiene "muchísimas cosas por hacer" en materia de memoria democrática, aunque ha afirmado que el Gobierno está "haciendo su trabajo" y ha calificado de "importante" que su Ministerio ya haya empezado a devolver estas obras de arte expropiadas entre 1936 y 1939.

Estas declaraciones se realizan horas antes de que el Ejecutivo ponga a disposición pública los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 tras 45 años bajo secreto. El ministro ha pedido que la acción del Gobierno no se quede ahí, sino que dé un paso más y tramite la reforma de la ley de secretos oficiales que data de 1968.

Un marco legal "del franquismo" y "preconstitucional" que permite mantener "capítulos importantes de nuestra historia con información todavía clasificada", ha dicho Urtasun, que ha exigido al Gobierno del que forma parte seguir los "estándares europeos del silo XXI".

El titular de Cultura no ha querido entrar en qué se conocerá con la desclasificación prevista para este miércoles al mediodía en la web de La Moncloa, pero sí ha pedido que "todo salga a la luz" para que "periodistas" e "historiadores" investiguen y cuenten lo que sucedió el 23-F.