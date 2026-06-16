Urtasun comparte con Rufián que la izquierda necesita una gran coalición y pide un "debate en positivo" sobre liderazgos

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), conversan a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apelado al "éxito" de su formación en las elecciones generales del 23J de 2023 en torno a una gran coalición electoral y ha compartido la "invitación" del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a una alianza para las generales, aunque ha pedido un "debate en positivo" en torno a los liderazgos.

Así lo ha dicho este martes en una entrevista en 'La hora de la 1' de Televisión Española, antes del Consejo de Ministros, donde ha confirmado que el espacio político de Sumar ya está "manos a la obra" para armar "la mejor propuesta política" de cara a las próximas elecciones generales.

En este sentido, Urtasun ha apelado al "éxito" que tuvo Sumar en los pasados comicios del 23 de julio de 2023, gracias a "una cabeza de lista extraordinaria" --liderada por la actual vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Trabajo Social, Yolanda Díaz-- y a "una coalición de muchísima gente, de muchísimos partidos por todo el territorio y también de mucha gente que no forma parte de ningún partido que quiso sumarse a la campaña". Un éxito al que ha dicho aspiran "volver a repetir".

Además, el portavoz de Sumar ha agradecido a Gabriel Rufián que haya "ayudado a abrir el debate" y ha asegurado que no pondrá "ningún pero" a quien venga "a hablar de unidad" y a "reforzar la izquierda".

En este sentido, preguntado por las palabras del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sobre la necesidad de establecer unas primarias abiertas en los espacios de la izquierda, Urtasun ha dicho que es importante que "ese debate" sea "en positivo".

"Que lo hagamos pensando en el bien superior que es armar una candidatura para revalidar una mayoría de izquierdas en este país. Y por lo tanto, bienvenido sea el debate y, evidentemente, yo personalmente estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta que se haga", ha afirmado.

Así las cosas, el ministro de Cultura ha dicho que "los progresistas de este país merecen volver a acudir a las urnas igual que lo fueron en el pasado 23J, con la máxima ilusión". "Y eso es lo que nosotros vamos a hacer", ha consagrado.

MOVILIZAR A LA GENTE ANTES QUE LIDERAZGOS

Ernest Urtasun ha insistido en que en este momento Sumar se encuentra "pensando de qué manera vuelve a movilizar a la gente" antes que en el nuevo liderazgo de la formación tras el anuncio de Yolanda Díaz de no repetir como candidata.

Así, ha querido "dar un mensaje de tranquilidad y confianza" a sus electores y ha confirmado que tendrán una candidatura "fuerte", aunque ha aseverado que "la cuestión de los nombres va a venir después" de la movilización de sus simpatizantes. "Habrá tiempo para afrontar eso", ha asegurado.

En este sentido, ha confirmado que en estos momentos "lo más importante" es "relanzar, volver a ilusionar, y también otra cosa que es muy importante, seguir gobernando bien para el conjunto de los ciudadanos".

"UNA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA"

Urtasun ha contextualizado estas palabras en un marco internacional e histórico en el que hay "fuerzas reaccionarias avanzando por todo el mundo" y ha dicho que hay que estar "muy orgullosos" de que en España "las cosas sean distintas" y que se esté gobernando "para ampliar derechos y ampliar la democracia".

Así, ha asumido que con un supuesto Ejecutivo formado por PP y Vox, reformas como la que este lunes se pactó sobre la despenalización de los delitos de injurias contra la Corona y contra sentimientos religiosos serían "en un sentido completamente opuesto".

Con todo, el ministro ha dicho que hay que "ser conscientes del momento histórico y de la responsabilidad histórica" y que ello "obliga" a la izquierda a un "gran momento de generosidad", de "abrir los brazos, de darse la mano y de ir juntos para volver a ganar".