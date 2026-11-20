El candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, durante el debate, a 9 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- Alberto Paredes - Europa Press

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha opinado que el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que "el PSOE no llega solo" contra la derecha y que el Frente Amplio "es absolutamente imprescindible" para garantizar una mayoría de izquierdas y derrotar al bloque de PP y Vox.

Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa antes del Consejo de Cultura de la UE que se celebra este viernes en Bruselas, al ser preguntado sobre cómo valora el debate y si coincide con el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en que el presidente del Gobierno "no tiene ganas" de gobernar.

"Nosotros en esta campaña electoral estamos diciendo algo que creo que se demostró ayer, y es es que el Partido Socialista solo no llega contra la derecha y que el Frente Amplio es absolutamente imprescindible para poder garantizar una mayoría de izquierdas y derrotar a la derecha", ha sentenciado Urtasun.

En su opinión, el papel de Frente Amplio "es absolutamente imprescindible" y por eso espera que en el debate a cuatro, que tendrá lugar el jueves que viene, la candidata Ada Colau va a aportar "ese plus que ayer faltó para derrotar a la derecha".

Urtasun ha añadido que otra "lección" para el resto de la campaña de lo ocurrido ayer es que "las mentiras de la derecha" hay que "contestarlas" y que cada vez que se da un dato falso o una mentira "hay que salir y desmascararla".

"Por lo tanto, la gran lección del debate de ayer es que el Partido Socialista contra la derecha solo no llega y que el frente amplio es imprescindible", ha sentenciado.

CRITICA LA "EQUIDISTANCIA" DE JUNTS

Cuestionado sobre la reciente entrevista en el diario 'El Mundo' del expresidente catalán Carles Puigdemont, Urtasun ha criticado al dirigente independentista por hacer "este juego con la derecha española en esta campaña electoral", y ha esgrimido que no entiende la posición de Junts diciendo que "será equidistante".

"Sobre la entrevista del señor Carles Puigdemont, lo que tengo que decir es que me asusta mucho que haya decidido dar una entrevista en un medio de comunicación que forma parte del aparato político y mediático de la derecha española, que es el que lo ha perseguido a él particularmente", ha argumentado el 'número dos' de Frente Amplío por Barcelona.

Urtasun se ha mostrado convencido de que "Junts puede decir lo que quiera", pero que el pueblo de Cataluña "equidistante no será" y que saldrá a "votar masivamente a favor de un gobierno progresista para España".