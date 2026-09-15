Urtasun se desmarca de la tesis del chantaje a Sánchez con Pegaus, pero remarca el papel de Rabat en la crisis de Ceuta

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, interviene en una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado la hipótesis de que Marruecos esté chantajeando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha recalcado que es "evidente" que Rabat tiene responsabilidad en la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio.

"Nosotros no tenemos ninguna información sobre esas cuestiones que se han vinculado sean verdad, lo tengo que decir con toda contundencia", ha señalado a los medios tras acudir a la inauguración de la exposición 'Lyceum Club Femenino' y después de que la oposición y algunos socios como el PNV deslizaran que Sánchez podría estar siendo presionado por Marruecos con información obtenida por Pegasus.

Sin embargo, ha recalcado que ante un asalto de esa magnitud entre la frontera de Ceuta y visto que suele estar "muy controlada" por la gendarmería marroquí, considera "evidente que ha habido algún tipo de participación" de Marruecos. "Ya no cabe ninguna duda", ha insistido Urtasun.

Por otro lado, ha reafirmado que el Gobierno trabaja en resolver la situación que atraviesa la ciudad autónoma y ha vuelto a reclamar al ala socialista que asuma el traslado de parte de los migrantes a la Península, en especial 500 menores en situaciones de vulnerabilidad como demanda el Ministerio de Juventud e Infancia.

Finalmente, el titular de Cultura ha acusado al PP y a los populares europeos de haber actuado con "grandísima irresponsabilidad" en la crisis de Ceuta, al contraponer el apoyo que se dio a Italia cuando hubo una llegada de masiva de migrantes a la isla de Lampedusa con la falta de solidaridad hacia España.

De hecho, ha cargado contra el vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, por presionar para que no se reubique a migrantes en la Península. "Es una vergüenza", ha apostillado.