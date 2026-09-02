Urtasun no ve urgente que el Rey visite Ceuta y critica la "deleznable" actitud de PP y Vox en esta crisis

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, interviene en una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la visita del Rey Felipe VI a Ceuta "no es urgente" al afirmar que la prioridad ahora es que la ciudad autónoma recupere la normalidad, que a su juicio pasa por reubicar a la Península a los migrantes, en especial a los menores no acompañados, algo que va a insistir en demandar al PSOE.

También ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "instrumentalizar" esta crisis y a los presidentes autonómicos del PP de bloquear la opción de traslados de estos migrantes entre las distintas comunidades. De hecho, ha calificado de "deleznable" el comportamiento tanto de 'populares' como de Vox.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Urtasun ha remarcado que Felipe VI hace sus visitas en acuerdo con el Gobierno y que en el pasado ya ha habido visitas de la Casa Real tanto en Ceuta como en Melilla.

"Si hay acuerdo entre el Ejecutivo y Casa Real, pues esas visitas se pueden producir", ha declarado Urtasun quien es consciente de que ese eventual acto ha despertado debate pero no le parece que sea ahora algo urgente, sin querer "minimizar" la importancia institucional que puede tener dicha visita.

Así, ha apostillado que lo más urgente es que Ceuta retome la normalidad, máxime a las puertas del inicio del curso escolar, y ha afirmado que el Gobierno está volcado en ello con el paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros.

El dirigente de Sumar ha reiterado que van a insistir al PSOE en la necesidad de reubicar a los migrantes a la Península, al sostener que hay plazas disponibles para atenderles y poder tramitar expedientes de asilo desde los distintos puntos del país.

CARGA CONTRA LA OPOSICIÓN

Cuestionado por las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que cuentan con el respaldo del PP, el titular de Cultura ha dicho que todo el mundo tiene derecho a convocar las manifestaciones que consideren oportunas, pero que le parece "deleznable" la actitud de la oposición en lo relativo a esta crisis.

Es más, ha criticado que Feijóo se dedica a dar "lecciones todo el día de lo que hay que hacer en Ceuta" pero mantiene a todos sus presidentes autonómicos "bloqueando la reubicación" de migrantes.

"Si el señor Feijóo quisiera ayudar reuniría a los presidentes de las comunidades autónomas y les diría que ofrecieran plazas de acogida, cosa que ha hecho, por ejemplo, y quiero ponerlo en valor, y aunque no sea de mi partido, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa", ha remarcado Urtasun.