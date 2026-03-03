Urtasun replica a Trump que sus amenazas "bravuconas" tienen poco recorrido y Sira Rego condena su "guerra imperialista"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante un acto por la conmemoración del 92º aniversario del sufragio femenino, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que sus palabras "bravuconas" y "amenazas" contra España tienen poco recorrido y ha garantizado que España va a ejercer su soberanía en materia de defensa y seguridad, que consiste en no participar en el ataque "ilegal" a Irán.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, también ha subrayado que en materia comercial ya están acostumbrados a los "vaivenes" de Trump y ha lanzado que el problema que tiene es que el Tribunal Supremo norteamericano ha anulado sus aranceles. Incluso ha enfatizado que los lazos comerciales entre EEUU y España hay que discutirlos a escala comunitaria, dado que es competencia de la Unión Europea.

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado "orgullosa" de que España se oponga a esta "guerra imperialista" de EEUU y deniegue el uso de bases militares en suelo nacional para los aviones americanos al ser preguntada por Europa Press momentos antes de la clausura las jornadas 'Presentación del Estudio: Juventudes, Salud Mental y Entorno Digital en Iberoamérica'.

Así lo han indicado ambos después de que el presidente norteamericano haya asegurado que España es una aliado "terrible" y ha que ha ordenado cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las instalaciones de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

LA LÍNEA DEL GOBIERNO ES NO "PARTICIPAR EN GUERRAS ILEGALES"

Frente a ello, Urtasun ha insistido que la primera respuesta a Trump es que España "es un país soberano que toma sus propias decisiones en materia de política exterior" y la línea del Gobierno es que no participa en guerras o agresiones "ilegales".

"España va a seguir ejerciendo su soberanía en materia de política exterior y de defensa. La política exterior española se decide en España por parte de sus ciudadanos y no en ninguna otra capital", ha ahondado el dirigente de Sumar.

A su vez, ha asegurado que el Gobierno está tranquilo y ha explicado respecto a las bases de Rota y Morón que el convenio entre España y Estados Unidos es claro y establece que solo se puede autorizar operaciones que cuenten con el avala del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que no sucede con la ofensiva en Irán.

"Todos estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones bravuconas del señor Trump. El problema de Trump es que el Supremo le ha anulado sus aranceles y, por tanto, estas amenazas tienen muy poca duración", ha zanjado.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo ya tomó la decisión de no subir el gasto militar y que es fundamental que la UE corrija su interporabilidad de sus ejércitos de los estados miembros, dado que en conjunto el gasto del continente es superior al de Rusia.

SIRA REGO: "ORGULLOSOS" DE IMPEDIR EL USO DE BASES MILITARES

Mientras, la titular de Juventud e Infancia ha exclamado que se sienten "orgullosos" de haber evitado que "aviones estadounidenses salgan de territorio español para intervenir y para perpetrar una agresión imperialista en otro país".

"España, lógicamente, es un país soberano y nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad. El ejercicio de la soberanía tiene que ver con una responsabilidad con respecto a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo", ha agregado para recordar que históricamente España tiene una tradición "antibelicista" y que, en coherencia, el Gobierno se sitúa del lado de la legalidad internaiconal y el rechazo a las "agresiones imperialistas".