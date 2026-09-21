Urtasun reta a Podemos a demostrar si quiere estar en una candidatura de unidad para revalidar al Gobierno de coalición

1118837.1.260.149.20260921124649 La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, intervienen durante una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exhortado a los 'morados' a que aclaren primero si quieren formar parte de una candidatura de unidad para revalidar el Gobierno de coalición progresista en los próximos comicios generales y, en caso afirmativo, están abiertos a trazar alianzas con los 'morados'.

"Aquí estamos construyendo una gran plataforma política, con muchas formaciones políticas, para revalidar el Gobierno de coalición progresista. Si Podemos quiere participar ahora de ese esfuerzo, aquí no sobra a nadie", ha lanzado en rueda de prensa este lunes en representación de los partidos que conforman el socio minoritario del Ejecutivo.

Urtasun ha desgranado que primero tiene que haber ese mensaje inequívoco de Podemos de querer formar parte de una coalición para revalidar el Gobierno, aludiendo así implícitamente a la deriva crítica de este partido con el Gobierno durante la legislatura y tras la ruptura con Sumar de finales de 2023.

Después, según ha relatado, se podrá dialogar sobre la metodología de la elección de candidatos y de las primarias que ha planteado la eurodiputada y exministra Irene Montero, quien reivindicó que esta es la única vía para que la izquierda salga del "bucle" en el que se encuentra.

En todo caso, ha subrayado que el objetivo del actual espacio de Sumar es conformar una coalición como la que se armó en los últimos comicios generales del 23J, que integró a Podemos y a formaciones como Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y Compromís.

TIENEN CAPITAL POLÍTICO Y YA SE VERÁ SU PAPEL

Por otro lado, Urtasun ha afirmado que siguen trabajando en ultimar cómo van a construir esa "gran plataforma electoral" para dar la "pelea" para revalidar el Gobierno y ha prometido que el socio minoritario del Ejecutivo "no va a tardar mucho" en desvelar quién será su apuesta de candidato y la nueva marca de cara a esos comicios.

Cuestionado sobre si aspira a ser el referente electoral, Urtasun ha reiterado que él "va estar en la pelea", al igual que el resto de ministros y dirigentes de los partidos, en que la izquierda vuelva a ser mayoritaria en estos comicios.

Es más, ha enfatizado que tienen mucho "capital político" y que el papel que jugará él y el resto de primeras espadas del espacio ya lo explicarán cuando presenten públicamente el candidato. "Estamos yendo todo lo rápido que podemos", ha agregado el ministro recalcando que son un espacio plural y eso implica un esfuerzo mayor de diálogo.