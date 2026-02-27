Urtasun y el secretario de Estado de Infancia también participarán en la campaña de IU, Sumar y Equo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del XXXVII Congreso de Librerías València 2026, a 5 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario de Estado para la Infancia, Rubén Pérez, también participarán en la campaña electoral de la candidatura conjunta de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo.

Según han informado fuentes de dicha coalición, ambos asistirán a sendos actos sectoriales sobre juventud y cultura. De esta forma, el día 4 Urtasun entrará en escena de la campaña y un día antes lo hará Pérez.

La agenda de campaña aún tiene elementos abiertos pero ya está previsto que otros referentes estatales de este espacio participen en un mitin el día 7 de marzo, como es el caso del líder de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, para arropar a sus candidatos.

Para estas elecciones la candidatura ha elegido como su lema de campaña 'Defender lo común', con el objetivo de incidir en el "abandono" que sufre la ciudadanía de Castilla y León tras años de "desidia, incompetencia y políticas privatizadoras" por parte del PP en materia de servicios públicos.



