Urtasun señala que el TJUE "avala" con su fallo la política de diálogo con Cataluña y exige una rectificación a Feijóo

1104715.1.260.149.20260716144239 El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, presiden la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 16 de julio de 2026, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, afirma que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "avala la política del Gobierno de seguir adelante en una política de diálogo, distensión y acuerdo con Cataluña". También exige a Feijóo una rectificación "por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley".

En declaraciones a los medios en el Museo Reina Sofía (Madrid), durante un receso de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, Urtasun ha querido subrayar el fallo del TJUE en el que avala la Ley de Amnistía, porque es una sentencia que va en línea con "la política del Gobierno de distensión con Cataluña" y ha instado al líder popular a "pedir perdón".

"Quiero de manera muy clara exigirle al señor Feijóo una disculpa y una rectificación por todas las mentiras, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la Ley de Amnistía", ha señalado el ministro.

A continuación, Urtasun ha pedido que se aplique la ley "de forma inmediata" dado que, en palabras del ministro, el TJUE "ya ha dicho que esta ley es plenamente legal a ojos del derecho comunitario" y también ha asegurado que la "Ley de Amnistía fue votada por la soberanía popular en este país".

Además, ha querido dejar claro que, a su juicio, el PP queda desacreditado por "haber afirmado que el Gobierno es ilegítimo por haber aprobado a través de una mayoría plurinacional una ley de amnistía".

SUMAR EXIGE LA APLICACIÓN DE LA LEY

En la misma línea, Sumar ha exigido a los tribunales españoles que apliquen en su totalidad la Ley de Amnistía y que cesen el "golpe blando" contra el Gobierno tras el aval que ha recibido la norma por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): "A ver si ya el partido de las togas acata la ley sin excusas", ha escrito el portavoz de esta formación en la Comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago.

Así se ha pronunciado en su cuenta de 'X', con un mensaje en el que se congratula de que el tribunal con sede en Estrasburgo haya determinado que la Ley de Amnistía no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la UE.

"La Ley de Amnistía era legal. Todos los sabíamos y ahora lo dicta el TJUE", enfatiza Santiago, en un mensaje recogido por Europa Press.

Sumar también ha querido dejar clara su respuesta a los detractores de la ley: "los intentos de las derechas y de una parte de la judicatura de boicotear esta legislatura saboteando la amnistía han fracasado".