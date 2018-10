Valenciano insiste: No es momento de hablar de primarias cuando "el país se está desangrando"

Actualizado 02/05/2013 17:11:09 CET

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha insistido este jueves en que éste no es momento de hablar de las primarias para elegir al líder de los socialistas ni para preocuparse por la pérdida de votos que, según las últimas encuestas, está sufriendo el partido, porque "el país se está desangrando". "Todo lo demás es completamente secundario y no me interesa", ha añadido.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Valenciano ha sido preguntada por las declaraciones del secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha reconocido tener la "sensación" de que el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se presentará a las primarias para no "ser un tapón" en la renovación del partido.

"Sé poco, porque no estoy en eso. Yo le digo sinceramente que este país se está desangrando, y eso es lo único que me importa y en lo único que estamos: En intentar que España deje de desangrarse", ha dicho Valenciano, asegurando que durante la reunión que Rubalcaba ha mantenido este jueves con su equipo económico para analizar el Plan Nacional de Reformas y sus propias propuestas de crecimiento no se ha mencionado este asunto.

AYUDAR A LOS QUE SUFREN

A renglón seguido, ha insistido en que los socialistas están en "intentar echar una mano, en producir ideas que saquen al país de esta situación, y en estar cerca de quienes sufren". "Estamos en lo que estamos, y sólo en eso", ha añadido.

Finalmente, ha explicado que este miércoles visitó el municipio cacereño de Aldeacentenera, cuyo alcalde "está en paro y no cobra ninguna prestación" pero "pelea" para que no se cierre el centro de urgencias ni el hogar de la tercera edad.

"La gente está sufriendo muchísimo, y no tienen expectativas de salir de esta situación. Tienen más miedo que nunca y menos esperanza que nunca. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que el país salga de esa situación, y todo lo demás es completamente secundario y no me interesa. No tiene absolutamente ninguna importancia, de verdad. Lo importante es encontrar una solución a esta situación", ha zanjado Valenciano.