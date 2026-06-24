Los Veintisiete tienen dos años para simplificar el registro electoral a expatriados para que voten en municipales

Archivo - Papeletas para votar en un colegio electoral, a 28 de mayo de 2023, en Madrid, Comunidad de Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete tienen un plazo de dos años para simplificar el proceso de registro electoral de los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro distinto al suyo y quieran votar o presentarse como candidatos en las elecciones municipales, garantizándoles además el acceso a las mismas modalidades de voto que los nacionales.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, que ha concretado que los Estados miembro tendrán hasta el 28 de junio de 2028 para transponer la actualización de la norma a sus legislaciones nacionales, simplificando así el proceso de registro tanto para los votantes como para los candidatos, y garantizando que los ciudadanos de la UE extranjeros tengan acceso a todas las modalidades de votación, como por ejemplo el voto por correo.

La nueva normativa, adoptada el pasado mes de mayo por los Veintisiete, busca eliminar trabas que todavía afrontan los denominados ciudadanos europeos "móviles", entre ellas dificultades para acceder a información clara sobre cómo votar, procesos de inscripción complejos o el riesgo de ser eliminados automáticamente del censo electoral de su país de origen al registrarse en el extranjero.

Entre las principales novedades de la directiva, cuya propuesta inicial se remonta a 2021, obliga a los Estados miembro a proporcionar información "proactiva" sobre los derechos electorales y las condiciones de inscripción, incluidas traducciones informativas en lenguas ampliamente comprendidas dentro de la UE.

"Las elecciones locales son el corazón de la participación democrática en la vida comunitaria. Los ciudadanos que han construido su vida en otro Estado miembro deben tener voz, sin trabas burocráticas innecesarias", ha defendido en declaraciones remitidas en el comunicado la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

En su opinión, la revisión de esta normativa garantiza que los ciudadanos de la Unión Europea que se trasladen a otros países comunitarios "puedan ejercer sus derechos electorales sin obstáculos".

En este mismo sentido se ha expresado el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho, Michael McGrath, que ha señalado que el derecho a votar y participar en las elecciones municipales "es una piedra angular de la ciudadanía de la UE".

"Hay 14 millones de ciudadanos de la UE móviles en la Unión. La entrada en vigor de hoy garantizará que todos ellos puedan ejercer sus derechos de voto libremente y sin obstáculos, algo esencial para nuestras democracias", ha celebrado.