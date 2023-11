La vicealcaldesa tacha de "broma de mal gusto" la cifra de 170.000 asistentes de Delegación sobre la protesta del sábado

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha tachado este lunes de "broma de mal gusto" la cifra de 170.000 asistentes en la que cifró la Delegación el Gobierno en Madrid la protesta del sábado, que llenó el centro de la capital contra la amnistía a presos separatistas y otras concesiones del nuevo Gobierno de la Nación a sus socios independentistas.

Así ha respondido Sanz a la pregunta de una periodista esta mañana tras la colocación de la primera piedra de unos edificios de viviendas sociales en el distrito de Latina por la diferencia entre esta cifra de asistencia de esa manifestación convocada por la sociedad civil proporcionada por el departamento que dirige Francisco Martín y la aportada por la organización de la sociedad civil, que la subió a un millón de personas.

"Hicieron lo mismo en la semana anterior con las actos que se habían realizado por parte del Partido Popular. No se lo cree ni él, pues a mí me parece que es preocupante que las instituciones pierdan credibilidad porque hay un delegado del gobierno, en este caso, del sanchismo, que lo que se dedica es a dar cifras que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad", ha indicado.

La también delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid ha recalcado que todos pudieron ver el sábado la "cantidad de gente" que había en Cibeles y calles aledañas. "Dar cifras cuando chocan plenamente con la realidad de los hechos que no tienen nada que ver con eso, pues ellos se sabrán por qué lo hacen. Pero desde luego no me parece apropiado que se pierda toda la credibilidad de las instituciones por dar unas cifras", ha apuntado.