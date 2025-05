Las víctimas de la dana volverán a pedir comparecer ante el PE con el compromiso de la delegación del PP de no vetarlas

El PP condiciona su apoyo a un título para la investigación que "no prejuzgue" el resultado mientras bloquea una propuesta de debate del PSOE y Compromís

BRUSELAS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de víctimas de la dana volverán a pedir comparecer ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) para denunciar las deficiencias en la gestión de la tragedia y reclamar una investigación exhaustiva, tras obtener el compromiso de la delegación del PP español en la Eurocámara de que no seguirá bloqueando tal debate, como ha venido haciendo hasta ahora cada vez que la petición ha llegado a la mesa de coordinadores, incluido este mismo miércoles al votar en contra de una petición respaldada por el PSOE y Compromís.

Así lo han trasladado en declaraciones a la prensa en Bruselas las presidentas de la Asociación Víctimes Dana 29 Octubre, María Dolores Gradoli, y de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa María Álvarez, al término de una reunión de algo más de una hora con el nuevo jefe de la delegación del PP en la Eurocámara, el valenciano Esteban González Pons, y las eurodiputadas Rosa Estarás y Carmen Crespo.

Las víctimas, que han afeado tener que acudir a la capital europea para ser escuchadas por las instituciones europeas y por los 'populares' europeos antes que por las autoridades valencianas, han valorado el encuentro como una reunión "sentida", de la que salen "satisfechas" por la empatía percibida.

"El PP europeo y el PP valenciano y el PP español son distintos, parece que haya que venir a Bruselas para que entre la empatía", ha lamentado Álvarez, quien ha dicho que les han "pedido perdón por lo que hayan podido no hacer o hacer mal desde el PP español europeo" y ha subrayado que van a "intentar seguir avanzando"

Gradoli, por su parte, ha indicado que la delegación del PP en la Eurocámara "se ha comprometido a apoyar nuestra petición de comparecer" ante la comisión de Peticiones y les ha trasladado que "impulsará una comisión de investigación aquí en Europa para saber lo que pasó el día 29 de octubre en Valencia".

En una comparecencia posterior ante la prensa, Pons ha confirmado el compromiso del PP en la Eurocámara a apoyar una investigación en la comisión de Peticiones pero "siempre y cuando el título (de la petición) no prejuzgue el resultado de la investigación".

El eurodiputado cree que las víctimas han "entendido" la condición de su delegación para levantar el bloqueo y ha confiado en que se pueda encontrar un enunciado para que cuente con el apoyo del PP. "Si ya en el título ponemos la conclusión, nos podemos saltar la investigación", ha razonado, para más tarde defender que pese a este compromiso el PP se haya opuesto este mismo miércoles a debatir con urgencia la en la comisión PETI a propuesta de una iniciativa del PSOE respaldada por Compromís.

"No hay una investigación posible cuando el culpable está designado en el título. Usted ponga un título como el del Congreso de los Diputados o el del Senado y nosotros apoyaremos una investigación con toda la urgencia que sea necesaria", ha continuado.

La petición de debate sobre la mesa de los coordinadores de los grupos políticos en PETI ha sido rechazada con los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha, incluido el de Patriotas por Europa en el que está integrado Vox. Es la tercera vez que impiden que avance la iniciativa, algo que el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha tachado de "miserable".

"El cinismo del PP no tiene límites. No se puede jugar con el dolor de las víctimas. No se puede negarles la palabra en público y después hacerse una foto en privado. Esto no va de gestos, va de justicia, de memoria y de verdad", ha remachado en un comunicado.

También la eurodiputada del PSOE Sandra Gómez ha criticado al PP por frenar por tercera vez la presencia de las víctimas en la comisión europarlamentaria. En un comunicado, Gómez ha afirmado que si el PP buscaba tener un "gesto de valor político" con las víctimas, no debería ser "reuniéndose con ellas seis meses después y en Bruselas", sino "permitiendo que ejercieran su derecho a plantear su petición y levantaran este veto tan injusto a las personas que lo han perdido todo".

EL PP EN LA EUROCÁMARA PROMETE CONTACTO "FLUIDO" CON LAS VÍCTIMAS

"Hemos quedado en mantener un contacto fluido, estamos a su disposición", ha explicado Pons, por su parte, quien tomó recientemente el relevo al frente de la delegación del PP en la Eurocámara de manos de la también eurodiputada Dolors Montserrat.

"Hemos empezado pidiéndoles disculpas personalmente si ellos han pensado que cada uno de nosotros (por los eurodiputados presentes en la reunión) no hemos estado a la altura. Hemos escuchado y entendido su situación", ha resumido el político valenciano, quien ha adelantado además que ayudarán a las víctimas a hacer seguimiento de los "compromisos" asumidos para con ellas por las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ambas del Partido Popular Europeo.

Von der Leyen y Metsola recibieron la víspera en sendas reuniones a estas dos asociaciones y a la de Associació Damnificats Dana Horta Sud València. Ambas se comprometieron a buscar fecha para visitar la "zona cero" a la que no acudieron cuando en abril asistieron en Valencia al Congreso del PPE; además Metsola dijo a las víctimas que contactará con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para pedirle que se interese por las víctimas.

Cuestionado por los reproches de las víctimas porque no se hayan visto en estos seis meses en Valencia, pese a ser Pons también valenciano, el eurodiputado ha defendido que a él le "correspondía verles cuando vinieran a Bruselas" y ha asegurado que el encuentro se ha producido porque él dio el paso de llamarles. "A mí no hace falta que me inviten a visitar la 'zona cero', porque yo soy de allí. Lo que pasa es que mi trabajo está aquí", ha insistido Pons, quien también ha remarcado que la delegación en la Eurocámara representa al PP nacional y que no hace "nada" que no sea en su "representación".