Víctimas piden al Gobierno que aclare si ETA no figura entre organizaciones terroristas de la UE como "gesto a Bildu"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del terrorismo (AVT) ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare si no se va a renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y si se trata de una decisión que se ha ofrecido a EH Bildu "como contrapartida o gesto" a cambio de su apoyo parlamentario.

En sendas cartas remitidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la AVT reconoce que para figurar en estas listas hay que cumplir con unos criterios que ETA es posible que ahora no cumpla.

ETA anunció el cese definitivo de la actividad terrorista en octubre de 2011 y su disolución final en mayo de 2018. La AVT recuerda que EEUU ya eliminó a esta banda de su listado de organizaciones terroristas en 2022 y que la embajadora de este país les explicó lo rebajó a un "trámite burocrático sin ningún efecto real".

"Lo que realmente nos inquieta es si este hecho, que no tiene ninguna consecuencia legal, se está ofreciendo a Bildu como contrapartida, como gesto ético, para conseguir apoyos parlamentarios", ha avisado la AVT en su escrito, consultado por Europa Press, en el que advierte de que esto supondría un "insulto" a las víctimas.

La asociación ha reiterado que a nivel jurídico "todo continuaría igual" porque ETA seguiría siendo considerada lo que es: "una banda terrorista que ha ocasionado cerca de 900 muertos en nuestro país, miles de heridos, y cuyos responsables aún tienen muchas cuentas pendientes con la justicia".

Dignidad y Justicia es otra de las asociaciones de víctimas que ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno, acusando a Pedro Sánchez de "venderse por un puñado de votos de sangre que le aporta Bildu para mantenerse en la Moncloa".

"Mientras haya 376 asesinatos sin resolver que podrían aclararse con el testimonio de los etarras, la banda no puede desaparecer de la lista", ha añadido.