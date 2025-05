Las víctimas piden un seguimiento "exhaustivo" de las ayudas UE por la dana a Von der Leyen, que visitará la zona cero

BRUSELAS 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las tres principales asociaciones de víctimas de la dana en Valencia han pedido este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un seguimiento "exhaustivo" del uso de los fondos europeos que se destinen a la reconstrucción de la zona devastada por las inundaciones del pasado 29 de octubre, y le han invitado a visitar la "zona cero", algo que la jefa del Ejecutivo comunitario se ha comprometido a hacer cuando se liberen los fondos solicitados por el Gobierno y que están aún pendientes de la evaluación de Bruselas.

Von der Leyen viajó a finales de abril a Valencia para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) pero no visitó los municipios devastados por la tragedia ni se reunió con las asociaciones de víctimas, si bien invitó a estos colectivos a venir este martes a Bruselas para escuchar en detalle sus reivindicaciones.

Tras una reunión de aproximadamente hora y media, la conservadora alemana ha escuchado a los representantes de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, de la Associacio Víctimes Mortals DANA 29-O y de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, quienes en una rueda de prensa posterior han agradecido que, al igual que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en un encuentro posterior, hayan recibido a las víctimas, a diferencia del "maltrato institucional" que denuncian recibir de la Generalitat.

Según han indicado los portavoces de las asociaciones, Von der Leyen ha expuesto razones de agenda e institucionales para explicar no haber acudido a la "zona cero" de la dana y les ha asegurado que en tanto que presidenta de la Comisión no representa "a ningún partido ni ningún país", por lo que no ha querido valorar situaciones de partido.

Así las cosas, las asociaciones le han pedido que viaje a Valencia para conocer de primera mano la situación en las zonas más afectadas seis meses después de la tragedia, una invitación que Von der Leyen ha aceptado sin poner una fecha precisa. Fuentes de su gabinete consultadas por Europa Press, confirman que la política alemana ha confirmado que irá a la región "en conjunción con los próximos pasos en los esfuerzos de reconstrucción".

En la rueda de prensa posterior, las asociaciones han apuntado que Von der Leyen ha apuntado que su viaje podría coincidir con el momento en que se desbloqueen las ayudas del Fondo de Solidaridad que ha solicitado el Gobierno, un expediente que sigue aún en proceso de evaluación. Bruselas, por el momento, ha liberado un adelanto de 100 millones de euros para cubrir inversiones urgentes para la reconstrucción.

En total, el Gobierno de Pedro Sánchez estimó en 4.404 millones de euros los gastos que cumplen los requisitos para ser financiados con el Fondo de Solidaridad, pero le corresponde al Ejecutivo comunitario evaluar las necesidades y decidir sobre la cantidad final a desembolsar de las arcas comunitarias.

En todo caso, las asociaciones han pedido a Bruselas que todas las ayudas europeas que se destinen a la recuperación tras la tragedia sean sometidas a un control "exhaustivo" por parte de los servicios comunitarios para evitar que sean utilizados para políticas "negacionistas" del cambio climático y asegurar un uso "correcto" de las partidas.

"Ella nos ha dado su palabra de que iba a vigilar que esos fondos sean utilizados correctamente", ha dicho en la rueda de prensa el presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, Christian Lesaec, quien ha subrayado que han pedido a Bruselas que las ayudas "no sean sin contrapartidas".

Según la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, Von der Leyen también les ha dicho que se tendrá en cuenta que los fondos destinados a la reconstrucción se destinen a proyectos "que tengan en cuenta el cambio climático", para evitar que puedan repetirse en el futuro nuevas tragedias.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, Maria Dolores Gradoli, ha puesto en valor que en la larga reunión con Von der Leyen la presidenta del Ejecutivo comunitario haya dedicado buena parte a hablar de la agenda verde y haya reconocido que lo ocurrido en Valencia debe ser una experiencia de la que aprender en toda la Unión Europea para "estudiar y mejorar los planes de emergencia" frente a catástrofes.

Las tres asociaciones, que han viajado a Bruselas para denunciar la gestión negligente de la catástrofe y la situación de desamparo de muchas víctimas seis meses después del temporal se han mostrado especialmente agradecidas por "la escucha y la empatía" que han sentido en sus encuentros con las presidentas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, así como con los eurodiputados españoles de distinto signo con los que se han reunido a primera hora.

En un encuentro organizado por PSOE y Compromìs a su llegada al Parlamento Europeo, las víctimas han asistido a una reunión a la que fueron convocados todos los grupos políticos "de izquierda a derecha" del arco parlamentario, según los organizadores, que precisan que los únicos excluidos fueron los eurodiputados de extrema derecha.

Sí fue invitado el Partido Popular que declinó la invitación por no compartir el formato del encuentro y preferir una reunión bilateral, según fuentes 'populares', razón por la que las asociaciones han sido invitadas a reunirse con el eurodiputado del PP Esteban González Pons el miércoles.

PREPARARSE PARA EL FUTURO

En un mensaje distribuido en redes sociales tras el encuentro con las víctimas, Von der Leyen ha dicho que "esta tragedia debe guiar los preparativos de futuro" de la UE frente a desastres naturales.

"Un placer reunirme con las asociaciones de damnificados por las inundaciones de Valencia y sus familiares. Les agradezco que hayan compartido sus historias", ha señalado la política alemana tras su primer encuentro con las víctimas desde la tragedia del pasado 29 de octubre, que dejó 228 fallecidos y daños multimillonarios en la provincia de Valencia.

Las entidades ya habían solicitado a la presidenta del Ejecutivo comunitario una reunión durante su reciente visita a Valencia para asistir al Congreso del Partido Popular Europeo, aunque finalmente la cita se ha celebrado este martes en Bruselas.

"La UE se muestra solidaria, apoyando la recuperación hoy y la resiliencia para el mañana. Esta tragedia debe guiar nuestros preparativos para el futuro", ha agregado la líder alemana.