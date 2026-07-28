Villarejo atribuye su acusación en 'Kitchen' a pisar "callos importantes" y afirma que sus anotaciones eran "temporales"

1107402.1.260.149.20260728125732 El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 28 de julio de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este martes que si ha sido acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen' ha sido por haber pisado "callos tan importantes" al tiempo que ha subrayado que las anotaciones que realizaba en sus agendas, una de las principales pruebas que han sustentado las acusaciones, eran "temporales" y servían para recordar las cuestiones que abordaba en aquellos años.

Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, ha utilizado su derecho a la última palabra ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

"Yo, ahora, con mi perspectiva de los 75 años que cumplo la semana que viene, aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado. Pero sigo teniendo confianza absoluta en la independencia judicial", ha resumido el comisario.

Villarejo ha asegurado que mantiene esa "confianza absoluta" a pesar de "determinadas cosas" que "aún no comprende", asegurando que el juicio de 'Kitchen' nació por "una de esas denuncias falsas anónimas".

NO HUBO INTENCIÓN "AVIESA"

Sobre sus anotaciones, ha dicho que eran "temporales" y servían para "recordar en ese momento o en poco tiempo" lo que iba haciendo, porque eran muchas cosas. "Ahora mismo no sabría ni siquiera explicar por qué anoté determinadas cosas", ha expresado.

El comisario se ha detenido en los audios incorporados al juicio, negando su intención "aviesa" y enmarcando aquellas conversaciones en sus "funciones como agente de inteligencia". "En modo alguno había ninguna intención. Prueba de ello es que jamás estaban en mi caja fuerte", ha argumentado.

De la misma forma, Villarejo también ha lamentado "profundamente" todo el "daño" que haya podido hacer "a todos aquellos que se han visto inculpados" y "detenidos".

También ha usado su turno el comisario Andrés Gómez Gordo, quien ha negado su participación en la "ideación o en la planificación" de la presunta operación parapolicial. "Poner 'coci' o llamar 'coci' en el año 2015 a Sergio Ríos (el exchófer de Bárcenas) yo creo que eso no significa conocimiento de ilegalidad ninguna", ha valorado.

RÍOS NO SUPO QUE 'KITCHEN' FUERA "UNA ILEGALIDAD"

Después, Sergio Ríos ha asegurado que siempre ha creído que "había que actuar con los agentes de la autoridad, como marca la ley", y ha negado haber tenido conocimiento de que 'Kitchen' constituyera "una ilegalidad".

"He sido seguido, se me han clonado mis teléfonos, me han revisado mis teléfonos. Han utilizado mi intimidad. Y yo siempre he creído que esto era un operativo totalmente lícito", ha expresado, ratificando que él nunca estuvo en el restaurante de Madrid en el que se realizó el clonado de dispositivos tecnológicos de Bárcenas.

Finalmente, la magistrada presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha anunciado que el juicio ha quedado visto para sentencia, concluyendo así una vista oral que comenzó a principios de abril y por el que han desfilado un centenar de testigos, entre los que han destacado el propio Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.