La visita del Papa al Congreso durará unos 50 minutos, con saludos y discursos en el hemiciclo

El Papa León XIV - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso calcula que la visita del Papa a la institución, prevista para el próximo 8 de junio, se prolongará durante unos 50 minutos e incluirá, además de los saludos de las autoridades, sendos discursos del jefe del Estado del Vaticano y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, en el Salón de Plenos.

Según han avanzado fuentes parlamentarias, el Pontífice llegará al Palacio de la Carrera de San Jerónimo sobre las 10 de la mañana y entrará a pie atravesando el patio de Floridablanca.

Tradicionalmente, en las visitas de los jefes de Estado hay un primer saludo en el patio, donde una banda de música interpreta los himnos del país del invitado y también el de España.

Después, acompañado por la presidenta del Congreso y previsiblemente también por el del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, el León XIV se dirigirá al Salón de Pasos Perdidos, donde le esperará una línea de saludo con los miembros de las Mesas de ambas Cámaras y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los que podrá sumarse el líder de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

FIRMA EN EL LIBRO DE HONOR

También en el Salón de Pasos Perdidos se suele producir el tradicional intercambio de regalos y el Papa podrá firmar en el Libro de Honor del Congreso, antes de pasar al hemiciclo, donde los escaños estarán ocupados por diputados y senadores.

La primera en pronunciar su discurso será la presidenta Armengol y, a continuación, será el turno de León XIV, en su condición de jefe del Estado del Vaticano.