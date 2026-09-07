Vivas dice que Marruecos "está detrás del golpe" y exige a Sánchez fijar "una fecha de vuelta a la normalidad" en Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este lunes que está convencido de que Marruecos "está detrás del golpe" que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio con la entrada masiva de 80.000 migrantes irregulares y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fije "una fecha de vuelta a la normalidad".

"Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite no puede seguir aguantando", ha declarado Vivas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que ha presentado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Vivas ha señalado que es "inevitable" que, ante las "consecuencias tan graves" y "casi demoledoras" desde la avalancha, "uno se pregunte quién está detrás del golpe". "Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos", ha aseverado.

A renglón seguido, ha pedido que se ponga pongan "los medios necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes y que, además, se fije una fecha para esa vuelta a la normalidad, aunque sea orientativa".

Además, Vivas ha asegurado que él, conociendo como conoce "la categoría y la profesionalidad de los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España", presume que los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España, "indicaron hasta el día en que se iba a producir la avalancha, hasta el día en que se iba a producir la invasión".

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