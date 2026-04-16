Un vocal del CGPJ defiende que las críticas de Bolaños al juez Peinado entran en "el juego democrático"

Archivo - El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Fernández Seijo (i) durante el acto de juramento o promesa, en el Palacio de la Zarzuela, a 25 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

José María Fernández Seijo, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha señalado que las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, forman parte del "juego democrático".

"Es una de las reglas del juego democrático que se puedan criticar las resoluciones judiciales sin que eso suponga un ataque a quienes resuelven", ha asegurado el vocal considerado progresista, durante una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Bolaños criticó que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también a "muchos jueces y magistrados", después de la decisión del instructor de dejar a Begoña Gómez al borde del banquillo por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

"Como vocal, entiendo todas las críticas que se hacen a cualquier decisión judicial, por agrias que sean", ha indicado Fernández Seijo, que ha recordado que el ministro "ha presentado varias quejas al Consejo respecto de comportamientos que considera reprobables y es un elemento de crítica más".

El vocal ha señalado que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas por cualquier ciudadano: "Y si ese ciudadano es ministro, no hay ninguna razón para limitar el derecho a la libertad de expresión".

Dicho eso, ha indicado que respeta las decisiones de cualquier tribunal, ante de añadir que "sí que es verdad que se han denunciado disfunciones en algunas instrucciones y que por lo menos tienen que ser investigadas y decididas por el Consejo".

LOS JUECES TIENEN UNA OBLIGACIÓN DE MODERACIÓN

El vocal ha explicado que el trabajo del CGPJ es "establecer si hay algún comportamiento sancionable porque hay una extralimitación en algunas expresiones o porque se hayan producido filtraciones o que se hayan omitido trámites procesales esenciales".

"Los jueces tienen una obligación de moderación en las expresiones", ha indicado el vocal, que ha añadido que el CGPJ debe "valorar si esas expresiones se extralimitan y exponen un trato desconsiderado o una extralimitación en sus funciones".

Ante las cartas enviadas por Bolaños a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, según publica 'ABC', el vocal ha señalado que "es normal que haya diálogo, incluso que haya una tensión", porque "los objetivos y las funciones de cada órgano constitucional a veces no son compartidas".

Estas misivas son parte de "la relación democrática entre órganos constitucionales que cumplen distintas funciones, que tienen distintos objetivos, y que pueden tener desacuerdos, y que es lógico que se trasladen", ha expresado el vocal.