Vocales de la Asociación de Fiscales reprochan a Delgado la creación de menos plazas de las previstas

Lamentan que no se hayan tenido en cuenta los informes que fueron solicitados a los fiscales jefe

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) ha reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la creación de 60 plazas al considerar que es un número "exiguo" y "muy por debajo de las previsiones" que se les informó que habían sido demandadas desde la Fiscalía General para poder atender las necesidades de las fiscalías territoriales.

En un comunicado emitido este lunes, recogido por Europa Press, los vocales también han lamentado que desde el Ministerio Público "no se hayan tenido en cuenta los informes que fueron solicitados a los fiscales jefes sobre las necesidades de aumento de plantilla en las fiscalías respectivas".

Al hilo, han criticado que el Ministerio de Justicia continúe con la creación de plazas de tercera categoría, "vista de la desproporción existente con idénticas plazas en la Carrera Judicial y fundamentalmente si se tiene en cuenta que la creación se produce en partidos judiciales cuyas plantillas están compuestas íntegramente por magistrados".

Los vocales se han pronunciado así después de que el pleno del Consejo Fiscal --el órgano consultivo de Delgado-- del pasado 4 de marzo aprobara el informe al proyecto del Real Decreto de ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal. Según recoge el comunicado, la fiscal general anunció la previsión de crear otras 70 plazas a finales de año, la mayoría de ellas de la segunda categoría.

En aquel pleno también se aprobó el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica una parte del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, y una parte de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales de la Unión Europea.

UN PLENO "DIFERENTE"

Los vocales electivos de la AF han subrayado que "este peno ha sido diferente a los demás, sin aprobación del acta de la sesión anterior, ni apartado de ruegos y preguntas y de carácter exclusivamente virtual". Según ha precisado, ello debido a "razones de urgencia" manifestadas por Delgado.

"Los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales no compartimos este modo de proceder, máxime cuando la propia fiscal general nos comunicó expresamente en el pleno pasado, de 11 de enero, no convocar ningún otro pleno ordinario hasta el mes de marzo y ello a pesar de que existían ya entonces varios informes de proyectos legislativos -además de los aprobados en esta reunión-- que no admitían demora pues su plazo de realización habría necesariamente de concluir antes del mes de marzo", han indicado.

Según han indicado, está previsto que el próximo pleno del Consejo Fiscal se celebre los días 23 y 24 de marzo para realizar los informes a varios proyectos legislativos y a las propuestas de nombramiento discrecional de la convocatoria para destinos vacantes en la Carrera Fiscal.