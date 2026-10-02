La votación de los decretos de vivienda será por llamamiento, con cada diputado diciendo su voto de viva voz

Archivo - Hemiciclo durante el pleno extraordinario en el Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La votación de los dos decretos ley de vivienda que tendrá lugar este viernes en el Pleno del Congreso será pública y por llamamiento, lo que implica que cada uno de los diputados y diputadas tendrán que ponerse en pie para comunicar su voto desde su escaño de viva voz.

Así lo ha confirmado la Mesa a la vista de la petición que han registrado a primera hora los dos grupos que integran el Gobierno de coalición. Lo han hecho mediante un escrito firmado por los portavoces de ambos grupos, el socialista Patxi López, y la también cocoordinadora de Sumar Verónica Martínez Barbero.

El Reglamento del Congreso establece que la votación será pública y por llamamiento si así lo solicita una quinta parte de los miembros de la Cámara, es decir, un mínimo de 70 diputados. Esto habría permitido al PSOE pedirlo en solitario, pero los partidos del gobierno han optado por actuar conjuntamente utilizando la otra vía prevista en las normas de la Cámara: que sean dos grupos parlamentarios los que pidan la votación pública por llamamiento.

Así, una vez concluya el debate de los dos decretos ley cada uno de ellos se votará por separado. En los dos casos uno de los secretarios de la Mesa del Congreso será el encargado de ir llamando a sus señorías, una a una, para que comuniquen si votan "sí", "no" o "abstención".

Irán votando por orden alfabético, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte, mientras que los miembros del Gobierno que tienen escaño y los de la Mesa votarán al final. Cada una de las votaciones puede prolongarse durante una hora.