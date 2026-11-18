Los representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en un debate sobre Justicia en el Colegio de Abogados de Madrid: María Jesús Moro, Rafael Simancas, Marta Castro, Miguel Montejo. - ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha defendido este miércoles la idea de llevar la "prioridad nacional" también a la justicia, en el contexto actual marcado, según ha asegurado, por el "remplazo poblacional" y la "invasión migratoria". Así se ha expresado durante un debate sobre justicia organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, en el que también han participado PSOE, PP y Frente Amplio.

En este marco, la portavoz de Vox, ha reclamado mejorar la situación de los abogados de oficio, la dignidad de la profesión y que se atienda primero la necesidad de los españoles vulnerables. Una opinión rebatida por el portavoz de Frente Amplio, el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, quien ha reprochado a Vox este planteamiento y ha defendido que la prioridad sea "vecinal", entendiendo la justicia como un "servicio público".

También el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, ha defendido la actuación del Gobierno en materia de justicia gratuita y ha destacado la subida del 8 por ciento de las compensaciones del turno de oficio. Aunque durante el debate, la moderadora del acto ha recordado que el Colegio está reclamando una subida del 35 por ciento.

No obstante, Simancas ha querido poner en valor la labor del Ejecutivo en materia de Justicia durante estos ocho años de Gobierno, aunque ha admitido que aún se puede hacer más y ha apostado por incorporar más recursos humanos.

Mientras que desde el Partido Popular, la coordinadora de Justicia, María Jesús Moro, ha criticado que se lleve años sin definir con claridad la consideración del profesional del turno de oficio y ha criticado la falta de compromisos y soluciones. Además, ha interpelado directamente al secretario de Estado afirmando que "ésta no es la legislatura de la justicia, es la del desconcierto".

LEY DE EFICIENCIA DE LA JUSTICIA

Uno de los asuntos que han marcado el debate ha sido la Ley de Eficiencia de la Justicia. Simancas ha defendido la reforma y ha puntualizado que "necesita tiempo para su correcta implantación". El socialista también ha reconocido que puede "modificarse y mejorarse". En ese sentido la representante del PP le ha reprochado al secretario de Estado que es una reforma que se ha hecho "sin el consenso necesario".

Vox, por su parte, ha echado en cara al Ejecutivo que haya hecho una reforma "al margen de los operadores jurídicos" y ha abogado por la desregulación: "Hay que eliminar tres normas por cada nueva aprobada".

VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS

Respecto a la violencia de género, el PP ha denunciado la situación que atraviesan los juzgados especializados en violencia contra la mujer y considera que necesitan más medios: "No se puede abandonar a las víctimas durante la tramitación de los procesos judiciales".

Desde Vox han defendido la "necesidad" de ampliar esta protección y de llevarla a la "violencia intrafamiliar" apelando que no debe "proteger solo a las mujeres". Castro ha reivindicado la revisión de las "denuncias falsas" y ha urgido a no romper con la "presunción de inocencia" del hombre.

PSOE y Frente Amplio han señalado a Vox por este "cuestionamiento" sobre la violencia contra las mujeres. En este sentido, el concejal de Más Madrid ha mostrado su "preocupación" por los pactos de Partido Popular y vox.

UNA JUSTICIA DE "17 REINOS DE TAIFAS"

Por otro lado, la representante del PP ha criticado las diferencias en la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia entre comunidades autónomas, una situación que ha relacionado con la existencia de "reinos de Taifas".

Moro ha defendido que la justicia debe ser única en toda España, conforme a la Constitución, y ha rechazado que el Gobierno responsabilice a las comunidades autónomas de los problemas derivados de una reforma que, a su juicio, se ha aprobado sin el consenso necesario.

Frente Amplio ha recordado que las comunidades no son "el patito feo del Estado" y que cuentan con importantes competencias en materia judicial.

Por último, los representantes han reflexionado sobre la elección de los miembros de los órganos de la justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Supremo.

De esta manera, el "bloque de izquierda" ha refrendado la "legitimidad" de que las Cortes participen en esta elección, ya que consideran que representan la "voluntad de millones de ciudadanos". Sin embargo, en el otro extremo se han situado PP y Vox, quienes han subrayado que a los "jueces los tienen que elegir los jueces".