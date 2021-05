Vox achaca la "invasión" de Ceuta a la "debilidad" del Gobierno y Calvo pide apoyo al Ejecutivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido este miércoles en que en Ceuta se está produciendo una "invasión" por parte de Marruecos y la ha atribuido a la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez; a lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido pidiendo apoyo para el Ejecutivo "legítimo y constitucional".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha sostenido que España tiene un Gobierno que "se hunde" y cree que esto es "evidente" también fuera de sus fronteras y "tiene consecuencias", como las que se están viviendo esta semana en Ceuta.

Según ha lamentado, Marruecos "ha visto un Gobierno débil" y además se siente "respaldado" por Estados Unidos, por lo que ha impulsado "de forma organizada" una "invasión para tomar Ceuta". Frente a esto, ha denunciado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no demuestra "firmeza y contundencia" para defender las fronteras españolas.

"Detengan, identifiquen y expulsen a los que han violado nuestra soberanía", ha reivindicado subrayando que la "primera obligación" del Gobierno es defender a los españoles y su territorio. "Si no son capaces, váyanse cuanto antes y dejen de hacer daño a España", ha pedido.

"Lo único que tienen ustedes que hacer en este asunto, con España y con el Gobierno legítimo y constitucional de España", ha replicado la vicepresidenta Calvo, pidiendo además a Espinosa de los Monteros que se "acostumbre" al Ejecutivo porque le quedan "más de dos años" de legislatura, durante los que se dedicará a "proteger las fronteras" y asuntos como el empleo, la salud o la vacunación contra el Covid-19.

El dirigente de Vox cree sin embargo que al Gobierno no le queda ninguna "credibilidad", algo que Calvo ha achacado a que su partido "en el fondo" cuestiona "la democracia". "No cuestionan las políticas concretas de este Gobierno, cuestionan la existencia de un Gobierno que no sea lo que ustedes quieren y como ustedes quieren", ha acusado insistiendo en que los miembros de Vox "tienen un problema con la democracia".



