Vox acusa al Gobierno de estar haciendo un daño "irreparable" a España y Calvo ve "antiguo y peligroso" su discurso

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar haciendo un daño "irreparable" a España y ha preguntado hasta dónde son capaces de llegar en relación a Cataluña; a lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido tildando de "antiguo y peligroso" su discurso.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el dirigente de Vox ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "traicionar" los principios que llegó al poder y los postulados que sus miembros defendían antes llegar al Palacio de la Moncloa.

"¿No les da un atisbo de vergüenza?, ¿duermen bien por la noche sabiendo que han traicionado a la nación? --ha preguntado a la vicepresidenta primera-- ¿Tiene algún valor para ustedes el respeto a la dignidad nacional?".

"¿A qué nación se refiere?", ha respondido Calvo recordando que cuentan con apoyos parlamentarios para desarrollar su acción de Gobierno. "A esa nación no la estamos faltando de ninguna manera", ha insistido contraponiendo a ello el "conservadurismo radical" y "fascismo" con el que Vox y sus homólogos llevan "200 años repartiendo carnets de nación".

"A pesar de que algunos socialistas cuentan hasta 7 u 8 naciones, en España solo una nación, la nación española", ha proclamado Espinosa de los Monteros reconociendo que este miércoles es "muy triste" para el país debido a la publicación de los indultos en el Boletín Oficial del Estado.

Pero además, ha echado en cara al Ejecutivo que esta medida "solo la aplauden los suyos" y no cuenta ni siquiera con el apoyo de los independentistas a quienes "están intentando beneficiar". "Es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida", ha avisado advirtiendo de que tras los indultos seguirán demandando amnistía, referéndum o autodeterminación. "¿Dónde van a poner la raya?", ha preguntado.

CALVO: "YA NO CUELA"

"Qué antiguo y qué peligroso su discurso", ha respondido la vicepresidenta, que ha denunciado que por culpa de discursos similares han tenido que salir de España "liberales, antifascistas, demócratas y republicanos".

Sin embargo, ha avisado de que esto "ya no cuela" y España está conformada por una "sociedad madura y diversa" en la que "no hay españoles de bien y de mal". "No son los dueños de España", ha reprochado.