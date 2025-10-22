Vox acusa al Gobierno de hacer un uso "obsceno y lamentable" de la Justicia para tapar corruptelas y pide dimisiones

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este miércoles al Gobierno de hacer un uso "obsceno y lamentable" de la Justicia para tapar denuncias de corrupción y ha exigido la dimisión del presidente Pedro Sánchez después de conocer el contenido de la denuncia del fiscal Ignacio Stampa en el marco de la causa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Stampa aseguró en la denuncia que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que Sánchez "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

"No nos sorprendería en absoluto", ha asegurado Rodríguez de Millán en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, donde ha lamentado que se trata de un uso "obsceno y lamentable" de la Justicia.

"Para el beneficio personal de un Gobierno que hace ya mucho tiempo que tenía que haber dimitido", ha insistido, tildando al Ejecutivo de "banda que se ha dedicado a saquear a los españoles y a utilizar las instituciones de todos para tapar su corrupción".