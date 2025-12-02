Vox acusa al PSOE de "degeneración" y reprocha al PP que "no haga todo lo posible" para que caiga el Gobierno

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al PSOE de estar formado por "unos degenerados", "unos ladrones" "unos criminales" y "gente sin principio ni moral"; y ha reprochado al PP que su oposición es de "insulto o broma" y que "no está haciendo todo lo que puede hacer para romper con ellos y dejarle caer".

En una rueda de prensa en el Congreso, Millán ha comenzando señalando que los autónomos son "perseguidos como auténticos criminales" por el PSOE cuando, a su juicio, "los verdaderos criminales se alojan en La Moncloa".

También ha afirmado que "la banda del PSOE maniobra para hacerse con la cúpula" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al acelerar el ascenso del coronel Rafael Yuste, "que al parecer habría evitado, entre otras cosas, reiteradas intromisiones del PSOE en las investigaciones".

"El siniestro Marlaska --ministro del Interior--, fiel escudero de Sánchez, maniobra para desactivar todo aquello que pueda investigar a su entorno de una forma absolutamente mafiosa", ha arremetido.

La dirigente de Vox se ha mostrado convencida de que "todo el Gobierno estaba al tanto de todo" sobre los casos de corrupción que le acechan y "que todo empieza y acaba en el uno". Además, sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cada día más asfixiado por la corrupción, apoyado en separatistas y proetarras, y es capaz de todo por seguir".

"NO EXISTE UN PSOE BUENO"

Millán ha insistido en que el Gobierno de España está dirigido por "unos degenerados, unos ladrones y gente sin principio ni moral movida únicamente por el ansia de poder", y ha acusado al PSOE de "tomar todas las instituciones para delinquir impunemente, blanquear sus delitos utilizando TVE y el Tribunal Constitucional para tramitar indultos como va a hacer con los responsables de haber robado más de 680 millones de euros".

La diputada de Vox también ha rechazado que exista "un PSOE bueno, como insiste el Partido Popular". "El PP y Feijóo deberían saber que la historia del Partido Socialista lleva manchada desde que su fundador Pablo Iglesias amenazó de muerte a Antonio Maura".

La portavoz parlamentaria ha cuestionado además que el Feijóo "aluda a los socios" del Gobierno, en referencia a Junts y PNV, para que le retiren su apoyo y se lo den a él: "¿En qué cabeza cabe alegar a las conciencias de los enemigos de España?, ¿para qué? Es un insulto o una broma la oposición que hace el PP a este Gobierno, que ya ha anunciado que va a reconducir sus relaciones con Junts y ha dicho que quiere que Puigdemont vuelva para ejercer con plenitud sus derechos políticos".

"MIENTEN A LOS ESPAÑOLES: NO HAY UN HALO DE ESPERANZA"

Millán ha criticado que el PP apele a los socios de Sánchez "como si cupiese ahí algún halo de esperanza". "Eso es mentir y confundir. Hay que hacer una oposición total y frontal a los socios de Sánchez, a Sánchez y a todo el PSOE, porque no existe ningún PSOE bueno", ha remachado.

Por tanto, la portavoz de Vox ha afirmado que con un PP así "no puede haber ningún tipo de entendimiento" y ha recordado que su partido presentó dos mociones de censura contra el Gobierno la pasada legislatura.

"La moción de censura se presenta cuando lo has intentado todo pero el PP no está haciendo todo lo posible para hacer que el PSOE caiga: no han roto su acuerdo en Bruselas, no han roto con sus políticas ni en la inmigración ilegal, ni en el Pacto Verde, ni en el gasto superfluo ideológico, ni en las subvenciones a sindicatos", ha concluido.