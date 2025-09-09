Vox acusa a Sánchez de usar la política exterior en Israel como "cortina de humo" y de "legitimar" a Hamás

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al presidente Pedro Sánchez de utilizar la política exterior, especialmente tras las medidas anunciadas contra Israel, como "cortina de humo" para tapar los casos de corrupción que afectan a su familia y al PSOE, y le reprocha que con ello "legitima" a la organización terrorista Hamás en plena crisis en Oriente Medio.

"Aquí lo que hay es un intento desesperado por parte de Sánchez, que necesita notoriedad ante el fracaso evidente del Gobierno. Hay una necesidad imperiosa por parte de Sánchez de lanzar titulares grandilocuentes que sirvan como cortina de humo para tapar la corrupción en la que está inmersa su familia, su partido político y su Gobierno. Y para tapar que va a ir a declarar la mujer del presidente por la corrupción en la que está inmersa y necesitan desviar el foco", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso.

Según Pepa Millán, estas maniobras están situando a España en "una situación muy delicada a nivel internacional, rompiendo lazos con alianzas históricas de España y tendiendo puentes con regímenes totalitarios y con organizaciones terroristas como Hamás". "Estamos viendo cómo la política exterior y diplomática de la Nación depende de los líos domésticos de Sánchez y eso nos está reportando un perjuicio", ha avisado.

La dirigente de Vox ha calificado la situación de Oriente medio como "absolutamente lamentable" y ha apuntado que comenzó con el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, que aún mantiene rehenes. A su juicio, este conflicto debe resolverse por vías diplomáticas para una paz duradera: "Lo que no contribuye a solucionar esta situación es tener a líderes occidentales que se dedican a legitimar a organizaciones terroristas tal y como hace el Gobierno de España", ha apostillado.