Vox admite que Aldama y los demás implicados no son de fiar, pero espera que la Justicia resuelva con independencia

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este jueves que ni el supuesto conseguidor de la trama de las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, ni ninguno de los implicados en la en la causa son de fiar, pero espera que los jueces trabajan con independencia y resuelvan el que cree que es "una de las mayores casos de corrupción".

Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, al ser preguntada sobre si da credibilidad a la declaración que realizó este miércoles Aldama en el Tribunal Supremo, donde señaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el máximo responsable de la estructura corrupta.

"La credibilidad se la tendrá que dar el juez. Nosotros creeremos lo que plasme el juez en la sentencia", ha respondido Millán, quien, de entrada, sostiene que "no resultan de fiar ninguno de los que han estado metidos en este contubernio".

Sin embargo, ha añadido que Vox confía en que la Justicia pueda hacer su trabajo al tiempo que ha garantizado que desde su partido, que está personado en varias de las causas, seguirán trabajando de forma "imparable" para hacer cumplir la pena que sea necesaria a todos los miembros del Gobierno y del PSOE "que se han dedicado a robar a los españoles en los peores momentos como fue la pandemia".