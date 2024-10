Vox admite el "error" de apoyar en el Congreso una ley que beneficia a etarras y pide a PP impedir que el Senado lo vote

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asumido este lunes el "error" cometido por su grupo parlamentario a haber apoyado durante su tramitación en la Cámara Baja la reforma de la ley de intercambio de información de antecedentes penales en la UE, a la que se introdujo una enmienda de Sumar que, según ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) podría beneficiar a más de 40 presos de ETA. Además, ha pedido al PP que impida que el Pleno del Senado vote mañana esta reforma.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán ha traslado sus "más sinceras disculpas" por lo sucedido y, tras reconocer el error, ha querido dejar claro que ni siquiera votando en contra habrían podido evitar que saliese adelante pues el resto de grupos la apoyaron. De hecho, se envió al Senado con el acuerdo unánime del Pleno del Congreso.

La portavoz parlamentaria ha advertido que desde Vox están revisando "en profundidad" lo sucedido y su intención es tomar las medidas "oportunas" para que no se vuelva a repetir.

OPOSICIÓN FRONTAL Y TOTAL

"Es la constatación de hasta qué punto llega la corrupción moral de un Gobierno extremista, golpista y aliado de terroristas nacionales e internacionales", ha señalado y ha avisado de que el Ejecutivo está decidido a aprobar las cuentas generales y a poner la seguridad nacional en manos de Bildu --en referencia a la reforma de la ley Mordaza-- "a cambio de excarcelar etarras".

Por ello, Millán se ha dirigido al Partido Popular para pedirle "que abra los ojos", ponga fin a cualquier "negociación o entendimiento" con los socialistas y opte por una "oposición frontal y total".

"Hay que agotar cualquier vía que exista para impedir que continúe su tramitación", ha incidido la portavoz de Vox y ha abogado por retirar la reforma del orden del día del Pleno del Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta.

No obstante, para modificar el orden del día es necesaria la unanimidad de los grupos del Senado. Además, el ya ha dicho que piensa votar en contra, lo que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, no evitará que la reforma vaya directa al Boletín Oficial del Estado puesto que no se han introducido vetos ni enmienda a su paso por la Cámara Alta.

QUE LA RETIRE EL GOBIERNO

Asimismo, Millán ha exigido al Gobierno que dé "marcha atrás" y retire el proyecto de esta ley que es "tramposa y engañosa" y que no refleja la voluntad "real" del hemiciclo.

Este mismo lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, abogaba por "solucionar" la situación aplicando el artículo 127 del Reglamento del Senado ya que este permite que "los proyectos de ley presentados por el Gobierno pueden ser retirados por éste en todas las fases del procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la Cámara".