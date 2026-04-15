Vox admite que las formas de su diputado expulsado del Congreso fueron "cuestionables", pero lo justifica

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis (i), y el diputado de Vox José María Sánchez (d), durante el pleno en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox admite que las formas de su diputado José María Sánchez García, que este martes fue expulsado del Pleno del Congreso por encararse con una letrada y con la Presidencia de la Cámara, fueron "cuestionables", pero justifica su comportamiento por los comentarios que, según indican, reciben de forma reiterada.

Los de Santiago Abascal aseguran que el motivo de las protestas es que Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". Pero el enfrentamiento entre ellos ocurrió en los escaños y no fue recogido por los micrófonos.

Visiblemente enfadado, el diputado de Vox no quiso dar por zanjado el tema y al rato se subió a la tribuna de presidencia del Salón de Plenos y se quejó ante una de las letradas, recordando que debía explicar el reglamento a la Presidencia. Ese comportamiento provocó una segunda reconvención por parte del vicepresidente Gómez de Celis, que ocupaba en ese momento la presidencia y le avisó del riesgo de ser expulsado.

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al propio presidente del Pleno y siguió protestando, de pie, ante Gómez de Celis, que le exigía abandonar la zona reservada para los miembros de la Mesa. "No lo puedes consentir", le exigía al presidente en funciones del Pleno.

Al final le convencieron de que se bajara de la tribuna y, conforme al Reglamento, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, tras haber desatendido tres avisos, lo que le impedirá participar en los debates y votaciones del resto de sesión.

INSULTOS REITERADOS

Una vez expulsado del hemiciclo, el diputado de Vox acudió al despacho de la presidenta del Congreso para tratar de explicar lo sucedido, pero Francina Armengol no le dio la razón y le reprochó las formas empleadas. "¿Tengo que soportar los insultos reiterados?", se preguntaba Sánchez García, que ejerce como portavoz de Vox en la Comisión Constitucional.

Fuentes de Vox reconocen que las formas de Sánchez García fueron "cuestionables", pero alegan que lo ocurrido "iba a pasar en algún momento" porque están hartos de los insultos de los que son objeto habitualmente. Así, el diputado "explotó".

El partido no tiene previsto dirigir ningún escrito a la Mesa del Congreso ni apercibir a su señoría, informan las citadas fuentes. De hecho, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que quien este martes se equivocó fue la Presidencia de la Cámara "no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara". "Eso es lo que tiene que hacer el presidente", ha zanjado en declaraciones a los medios en el pasillo.

Varios diputados de Vox han expresado su apoyo a Sánchez García. "Insultáis y atacáis a los miembros de Vox con carta blanca y bien protegiditos por la Mesa, solo sois un puñado de cobardes y no os tenemos ningún miedo", ha indicado la portavoz nacional de Vox en materia de Emergencia demográfica y políticas sociales, Rocío de Meer, en su cuenta de la red social X.

En la misma línea se ha expresado el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y otros diputados, como Carlos Flores Juberías y José Ramírez del Río, que en la misma red social han afeado a la Mesa "no actuar" ante los insultos dirigidos contra Sánchez.