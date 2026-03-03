Vox advierte de que Sánchez pone a España "en peligro" ante "represalias" de Trump por no ceder el uso de Morón y Rota

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido este martes de que el presidente, Pedro Sánchez, pone a España "en peligro" ante "represalias" que pueda tomar Estados Unidos por no autorizar el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la ofensiva contra Irán.

España ha rechazado prestar apoyo militar a Washington alegando que la operación no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países y el uso de las bases.

El Convenio de Cooperación para la Defensa exige la autorización de España en operaciones que exceden el acuerdo suscrito, como es el caso. Y sucede también en misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves: los vuelos deben encajar en los fines del Convenio y contar con la autorización española correspondiente.

España se desvincula así de Francia, Reino Unido y Alemania, que han deslizado la posibilidad de atacar Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

ESPAÑA, VULNERABLE Y AISLADA

Para la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez "deja a España en peligro ante las represalias que pueda tomar Estados Unidos", y también en una "situación de vulnerabilidad" y "aislada de sus aliados naturales". En cambio, "se afana en buscar el favor de los peores regímenes", ha agregado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha indicado que el presidente toma las decisiones en política exterior "en clave interna, para sostener el relato y contentar a sus socios de la extrema izquierda". "Se toma por el capricho personal de mantenerse en La Moncloa", ha abundado.

Rodríguez de Millán ha evitado expresar su opinión sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vulnerado la legalidad internacional con sus ataques en suelo venezolano e iraní, y ha insistido en poner el foco en la "irresponsable" postura del Gobierno de España, "aliado con los peores regímenes" y "erigido como punta de lanza del antitrumpismo".