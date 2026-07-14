Vox afirma que la condena a David Sánchez "demuestra" que en el PSOE "son unos chorizos y unos cacos"

1104116.1.260.149.20260714124723 Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, cree que la condena a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por cooperación para la prevaricación "demuestra" que en el PSOE "son unos chorizos" que se lucran del dinero público.

"La condena demuestra que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla y para obtener dinero a través de fondos públicos", ha señalado Figaredo en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso nada más conocer la condena, destacando que Vox aún no la ha podido analizar.

En cualquier caso, el también portavoz nacional de Economía y Desregulación considera "evidente" que la familia del jefe del Ejecutivo y su partido político "están metidos en el latrocinio" y "en el robo". Asimismo, ha afirmado que es "falso" que el PSOE "viniera a limpiar la corrupción". "Venían a utilizar el mismo sistema corrupto que el PP", ha rematado.