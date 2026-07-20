Vox apela a la "unidad" tras salir Ortega del grupo parlamentario: "Un equipo unido consigue los mejores resultados"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa a 20 de julio de 2026 - VOX

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha apelado este lunes a la "unidad" en el seno del partido, después de que el exdirigente de Vox Javier Ortega Smith haya dejado el grupo parlamentario en el Congreso para pasarse al Mixto. "Un equipo unido, con un buen entrenador, consigue los mejores resultados", ha señalado.

Ortega Smith comunicó su decisión el viernes,después de haber sido relevado de su cargo como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, degradado de sus funciones parlamentarias y, finalmente, expulsado de Vox. Además, arremetió contra el liderazgo de Santiago Abascal y pronosticó que, debido a sus "decisiones e indecisiones", "muchos más" abandonarán Vox.

Requerido por la salida de Ortega Smith en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha precisado que eso era lo que el exdirigente exigía cuando era secretario general del partido, pero ha declinado entrar a valorar más detalladamente su marcha. "No quiero hablar de los jugadores que no están en mi equipo", ha indicado.

Aprovechando la victoria de España en el Mundial, Fúster se ha limitado a resaltar que "un equipo unido, con un buen entrenador, sabiendo a lo que juega, consigue los mejores resultados" y ha asegurado que esa máxima sirve "para todos los cargos de Vox". Además, ha negado que Vox haya cambiado sus principios fundacionales, tal y como criticó Ortega Smith. "Están intactos: España y los españoles por encima de todo", ha rematado el portavoz nacional.