Vox apoyaría una moción de censura si es para una convocatoria de elecciones "inmediata" y sin "pactos" con "golpistas"

Archivo - Jorge Buxadé durante un acto electoral de Vox. - VOX - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha afirmado que su partido apoyaría una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si fuera para "la inmediata convocatoria de elecciones", sin "pactos con golpistas".

"Llevamos ya dos años diciendo que nosotros, una moción de censura para la inmediata convocatoria de elecciones y dar la voz al pueblo español, la vamos a apoyar. Eso es lo que queremos. Sin ningún tipo de cesión, ni componenda, ni pacto con los golpistas", ha aseverado Buxadé en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press.

Sus declaraciones llegan después de que el PP y Junts hayan presentado dos enmiendas para que se añada a la moción del Grupo Popular que se debatirá este jueves un punto en el que se exija al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y que convoque ya elecciones generales. Sin embargo, el PSOE y Sumar han unido sus votos en la Mesa del Congreso para impedirlo.

Al respecto, Buxadé ha señalado que Vox ya "ha presentado numerosas iniciativas en términos similares o parecidos" y que la Mesa del Congreso "las ha rechazado" o inadmitido "con parecidos argumentos". "Y sin embargo no se ha convertido en noticia", ha añadido.

En este punto, el dirigente de Vox ha cargado contra el PSOE, al que ha acusado de dañar a la democracia y el Estado de Derecho y de "instrumentalizar" las instituciones.

"Nosotros tenemos interpuestos numerosos recursos de amparo al Tribunal Constitucional reclamando que la Mesa del Congreso haga bien su trabajo y respete los derechos de todos los diputados, y no sólo los de los partidos de la mayoría de Sánchez", ha destacado.

Por otro lado, preguntado por un posible acercamiento de Junts con el PP, ha asegurado que no "vislumbra nada". "En un partido separatista, en un partido golpista, en un partido que sigue teniendo a su líder en Waterloo viviendo del cuento, pues por mi parte no puedo esperar nada de ellos", ha zanjado.