Vox se burla de la campaña "pueril" del PP con el 'Me gusta la fruta': "Sánchez tiene que estar temblando"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ridiculizado este martes la campaña "pueril e infantil" del PP contra el presidente Pedro Sánchez y el 'Me gusta la fruta' que acuñó Isabel Díaz Ayuso y que ahora ha hecho suyo Alberto Núñez Feijóo en un video en redes sociales.

"Nosotros creemos que entre el 'Me gusta la fruta' y el 'Limón limonero' tiene que estar Sánchez temblando, temblando de ver la oposición que hace el PP. Esto es una broma, un chiste. Es un Gobierno que se está cargando el Estado de Derecho y andar con estas cosas pueriles e infantiles --ha dicho en rueda de prensa en el Congreso--. Así no se hace oposición".

Millán también ha acusado al PP de intentar "arañar votos" y de "blanquear a los golpistas" por reconocer en una reciente entrevista el secretario general de este partido, Miguel Tellado, que se entienden con Junts en materia económica.

BLANQUEANDO A JUNTS

"¿En qué se entienden? ¿En la quita de la deuda al negocio separatista para hacérnoslo pagar a todos los españoles? ¿Con qué legitimidad va a criticar a partir de ahora el PP que Sánchez pueda sentarse con Puigdemont? Ambos blanquean el golpismo de una forma u otra", ha afirmado.

La dirigente de Vox ha querido dejar claro que, aunque su partido pueda coincidir con Junts en alguna votación del Congreso, ellos no mantienen reuniones secretas con los independentistas, mientras que el PP "legitima a los socios de Sánchez" y les da "un balón de oxígeno". "Desde luego lo que no contribuye a solucionar la situación en España es tener al teórico principal partido de la oposición legitimando a los socios de Sánchez, que son los que están chantajeando al Gobierno a costa de todos los españoles", ha concluido.