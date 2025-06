Vox, convencido de que no todos los diputados del PP "comulgan" con la negativa de Feijóo a la moción de censura

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado este martes que "no todos comulgan" en el PP con la decisión de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de no presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, al menos de momento.

Así se ha manifestado en una rueda de prensa, preguntada por si algún diputado del PP les había comunicado su respaldo a la moción de censura que ha ofrecido el líder de Vox, Santiago Abascal, a los miembros de la bancada 'popular' para intentar desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y convocar elecciones generales. Se necesitan 35 firmas y Vox cuenta con 33 diputados, por lo que necesita sumar al menos dos avales.

"Si el Partido Popular se niega a liderarla, nosotros nos ofrecemos. No tenemos los diputados suficientes, pero entendemos que no todo el mundo puede estar comulgando con lo que está pasando en el Gobierno", ha indicado el portavoz de Vox, que critica la "falta de acción" del PP, que está "acobardado ante las amenazas de un mafioso como Sánchez".

Millán considera que el presidente del Gobierno "se ríe de todos los españoles" al proponer una comisión de investigación y una auditoría interna en su partido tras publicarse los audios que implicarían al exsecretario de la Organización del PSOE Santos Cerdán en supuestas mordidas por la adjudicación de obras. "Es el caso Sánchez porque es el caso PSOE", ha resumido.

La portavoz parlamentaria ha vuelto a criticar los pactos del PP y PSOE en el Parlamento y la Comisión Europea, lo que a su juicio es "dar un balón de oxígeno al PSOE", y no plantear una moción de censura. "Tenemos claro que nuestro enemigo es el PSOE y nuestra oposición es al PSOE. Pero no somos hipócritas, y por eso exigimos a Feijóo que rompa sus pactos en ayuntamientos, Gobierno y Bruselas, que en Europa se deje de blanquear a Sánchez y que se denuncie allí que es autócrata. Y si no lo hacen ellos nos harán perder las próximas elecciones", ha apostillado.