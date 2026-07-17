Vox cree que si el DAO dimitiera tendría que hacerlo Sánchez y pide "echarles"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que si el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, dimitiera tendría que hacerlo el presidente, Pedro Sánchez, y por eso ha pedido "echarles".

Llamas, imputado en el marco del 'caso Leire' que investiga presuntos intentos para frenar investigaciones sobre supuesta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez, ha comparecido este viernes en el Senado para reiterar su "inocencia", y ha asegurado que no tiene previsto dimitir, ni aunque tenga que enfrentarse a un juicio.

En su cuenta de la red social X, Rodríguez de Millán ha asegurado que "aquí no va a dimitir nadie" por la presunta corrupción "porque entonces tendría que hacerlo Sánchez". "Por eso hay que echarles y dejar de suplicar que tengan vergüenza", ha añadido la portavoz parlamentaria.