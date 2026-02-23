Vox, sobre la desclasificación del 23-F: "Una nueva cortina de Sánchez" para tapar las agresiones de su exDAO

Archivo - Imagen del secretario general de Vox, Ignacio Garriga - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, sostiene que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que este martes desclasificará los documentos relativos a la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, no es más que "una nuevo cortina" de humo para que no se hable de la agresión sexual de su ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José ángel González.

En rueda de prensa desde la sede de Vox en Madrid, Garriga ha dicho que considera "una auténtica tomadura de pelo" que ahora Sánchez salga con la desclasificación de archivos del 23-F porque, aunque será "muy gracioso" leer "algunas notas de algunos miembros destacados del PSOE", en realidad con este anuncio lo que busca es "ocultar".

En concreto, el dirigente de Vox cree que Sánchez quiere ocultar "por qué la amiga de su mujer (Begoña Gómez) se trincó más de dos y pico millones de euros (por el rescate de Air Europa)" o "por qué el 'número dos' de la Policía Nacional, un cargo político, se dedicaba a acosar mujeres y a hacer callar la boca a aquellos mandos" que denunciaron el auge delictivo vinculado a la inmigración ilegal.

UNA HUIDA HACIA DELANTE

"El señor Sánchez está en una huida hacia adelante", ha criticado Garriga, quien prevé que el siguiente "fuego de artificio" del jefe del Ejecutivo será la reforma del Valle de losa Caídos u otra decisión que le ayude a que los españoles "no se den cuenta" de lo que ha "robado" la "panda de corruptos" que le rodea.

Con todo, Vox ha garantizado que no va a contribuir a esos "fuegos de artificios" y va a seguir recordando que el de Sánchez es "el Gobierno más corrupto de España" y "el que, pudiendo hacer no hizo y dejó morir a nuestros compatriotas en Valencia".