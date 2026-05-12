Vox dice que el Gobierno "facilita" su labor a los narcos y pide que los guardias civiles puedan hacer uso de la fuerza

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al Gobierno de "dar facilidades" al narcotráfico y ha reclamado "un refuerzo" a nivel jurídico para que los guardias civiles puedan hacer uso de la fuerza en situaciones "de gravedad".

Así lo ha hecho en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha lamentado el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en Huelva, cuya "responsabilidad" ha atribuido al Ejecutivo por "atar de manos" a los guardias civiles.

"El Gobierno les deja vendidos, sin medios materiales, humanos y jurídicos, está en el relato, los culpables son los narcos pero el responsable es (Pedro) Sánchez", ha afirmado la portavoz parlamentaria. "No ha hecho nada contra el narco, al contrario, les han dado todas las facilidades del mundo", ha agregado.

Rodríguez de Millán ha abundado en las "facilidades" al narco y considera que "todo lo que no sea velar por las fronteras y luchar contra" el narcotráfico es "dar facilidades, así de sencillo".

"Cuando se desoyen las peticiones de los agentes que van en desigualdad de condiciones a luchar contra el narco, cuando se desmantelan unidades dedicadas a la lucha contra el narco, como el OCON-Sur, y cuando no se les dan herramientas materiales, humanas y jurídicas para que no estén atados de manos frente a la criminalidad, se les están dando facilidades al narco", ha incidido.

NO TIENE POR QUÉ SER UNA PISTOLA

Así, ha planteado un "refuerzo" de las capacidades de la Guardia Civil y, en "situaciones críticas y de gravedad", puedan "hacer uso de determinadas herramientas" y "del uso de la fuerza" con los cambios jurídicos y reglamentarios correspondientes, como la Policía Nacional. "No tiene por qué ser una pistola, puede ser un contacto físico o cualquier otro tipo", ha añadido.

"No se les puede mandar a luchar sin los medios adecuados y no podemos permitirnos que muera más gente en defensa de la legalidad luchando contra el narco, es que no puede ser", ha enfatizado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, señaló que su formación quiere a los guardias civiles "vivos" y a los narcos "si es necesario, con los pies por delante". "Que ante un alto de la Guardia Civil, si no se detienen, hundidos en el fondo del mar", agregó en un mitin en Linares (Jaén) en el marco de la campaña para el 17M.

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este martes en la Cámara Baja una iniciativa que reclama al Gobierno que declare las profesiones de Guardia Civil y Policía Nacional como de riesgo. Es la misma proposición no de ley que Vox ya registró en 2024, tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, y que se aprobó en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Ya el viernes, tras conocer la noticia, Vox pidió la comparecencia de Marlaska en el Congreso para dar cuenta sobre lo ocurrido y presentó varias preguntas parlamentarias para conocer qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para reforzar la seguridad de los agentes, mejorar los recursos materiales y las condiciones laborales de la Guardia Civil, "restaurar" OCON-Sur y prestar apoyo a las familias de los guardias civiles fallecidos y de los otros dos heridos en el suceso.