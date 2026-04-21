Vox, sobre echar a Ortega Smith del grupo del Congreso: "Hay un procedimiento abierto, que es previsible"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado este martes que la expulsión del exdirigente Javier Ortega Smith del grupo parlamentario depende de un procedimiento administrativo que ya está en marcha, y que "es previsible y reglado".

"Aquí hay un procedimiento administrativo como en todos los partidos, establecidos los estatutos, un procedimiento reglado, y conforme vayan sucediéndose los acontecimientos, pues así se irá respondiendo conforme a los estatutos y a lo previsto reglamentariamente", ha indicado Rodríguez de Millán, insistiendo en que el trámite es "muy previsible y no hay nada inventado".

La expulsión de Javier Ortega Smith como militante de Vox ya es definitiva, pero todavía es parte del grupo parlamentario en el Congreso y retiene la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid porque ese cargo depende del grupo municipal. El exdirigente de Vox avanzó el lunes que demandará a Vox ante la Justicia ordinaria por vulnerar sus derechos con su expulsión de la formación.