Vox entiende los cánticos venezolanos de "mona" contra Delcy Rodríguez y ve una estupidez las críticas a Corina Machado

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha dicho que su formación entiende los cánticos de "mona" que alentó este domingo el cantante venezolano Carlos Baute contra la presidenta de su país, Delcy Rodríguez, y ha calificado de "estupidez" las críticas que el Gobierno ha dedicado a la opositora venezolana María Corina Machado por rechazar verse con Pedro Sánchez durante su visita a España.

"Lógicamente, yo entiendo todos los cánticos, no sólo ese, todos", ha comentado Fúster, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido. También ve "defendible" que Machado esté dispuesta a gobernar Venezuela "con la ayuda los Estados Unidos" sobre la estructura del "antiguo régimen bolivariano" que, a su juicio, está ya "muy atemperada", pero se requiere de "prudencia" y "tiempo" para acabar con ella.

Además, ha dejado claro que considera que Machado ha hecho "fenomenal" al rechazar reunirse con Sánchez y ha tachado de "estupidez" las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusándola de haber faltado al respeto a las instituciones españolas por preferir verse con "la extrema derecha".

Fúster ha ensalzado a Machado incidiendo en que ella sabe "perfectamente quiénes son sus aliados desde el comienzo" porque cuando "nadie creía" en la posibilidad de un cambio en Venezuela Vox "ya estaba ahí apoyándola".

En esta línea ha resaltado que prácticamente toda la cúpula del partido se ha reunido con ella estos días y que, por tanto, no era necesario que su líder, Santiago Abascal, acudiera al acto que la opositora ha protagonizado este lunes con el expresidente del Gobierno Felipe González y al que sí se ha sumado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

MADURO, EN BARCELONA DE NO SER POR EEUU

"María Corina Machado ha hecho fenomenal en no reunirse con la internacional socialista y el Grupo de Puebla", ha abundado Fúster, quien ha cargado contra la IV Cumbre por la Democracia que ha tenido lugar este fin de semana en Barcelona y a la que, a su juicio, habría podido acudir Nicolás Maduro si no le hubieran detenido a principios de año "los Rangers del Ejército de Estados Unidos".

A su juicio, ese foro al que han acudido miembros de la "internacional del crimen y el narcosocialismo" ha sido el "retrato moral del sanchismo", que no es otra cosa que la "propaganda internacional para taparlo todo". "No lo compren, que nadie se deje engañar, Sánchez no busca defender la democracia, sino blindarse con apoyo exterior y con una red de complicidades ideológicas para tapar su debilidad interna", ha concluido.