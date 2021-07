Vox exige despojar a Garamendi de la Gran Cruz del Mérito Militar tras sus palabras sobre los indultos

Sostiene que no es "digno" de ella, que no se le conoce vínculo alguno con el ámbito de la Defensa y que el Gobierno no la justificó como debía

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox quiere que se le quite al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que el Gobierno le concedió el pasado 15 de junio, sólo dos días antes de que el distinguido hiciera unas declaraciones dando la bienvenida a los indultos concedidos a los condenados por el 'procés' si servían para que las cosas se normalizaran.

Garamendi matizó después su palabras, pero para Vox no es "digno" de esa condecoración militar una persona a la que acusan de haber querido "unir su voz a la de aquellos que, con evidente ruptura de la legalidad, de la Justicia y de la misma equidad ceden" en "favor de la estabilidad".

Con el objetivo de que el Gobierno revoque su concesión, Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley. De hecho, la presentó el mismo día que el presidente de la patronal matizó sus palabras, señalando que se habían sacado de "contexto" y que la CEOE no entraba en el tema de los indultos, pero los de Santiago Abascal obvian esas aclaraciones.

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox recalca que a Garamendi "no se le conoce ningún vínculo con el ámbito de la Defensa y menos aún servicio o mérito relacionados con las actividades propias de la defensa nacional", pese a que ambos requisitos son necesarios para la concesión de la Gran Cruz que ha recibido.

CEDEN POR LA "ESTABILIDAD"

Más, bien "al contrario", apuntan, tachando de "inoportunas y erróneas" sus declaraciones sobre la concesión de la medida de gracia y acerca de que la foto del Rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la reunión anual de Círculo de Economía era "buena" porque suponía "un acercamiento al diálogo" y de que "la clave de la normalidad es la estabilidad".

"No es extraño, por tanto, que el citado señor haya querido unir su voz a la de aquellos que, con evidente ruptura de la legalidad, de la Justicia y de la misma equidad ceden a favor de la estabilidad", argumentan desde Vox. "Curiosa forma de referirse a lo que no es sino un camino hacia la inconstitucionalidad, la quiebra del estado y la disolución de la nación", censuran.

INCUMPLE LA NORMA

Por todo ello, desde Vox inciden en que Garamendi no es "digno" de incorporarse al "elenco de militares y civiles" que antes que él ha sido "distinguidos por su sentido del honor, su lealtad a España, su espíritu de servicio y ,en determinadas circunstancias, por su reconocido valor". "Circunstancias que no sintonizan con las actuaciones del presidente de la patronal que, al contrario constituyen una acción o hecho de demérito para la defensa nacional", abundan.

Además, Vox acusa al Gobierno de incumplir "flagrantemente" las normas para la concesión de la Gran Cruz a Garamendi puesto que, según denuncia, no motivó "los actos, hechos, servicios, méritos o trabajos distinguidos" por los que se le concede. Además, apunta, no informó del acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se aprobó ni lo incluyó en la correspondiente referencia.

Por todo ello, los de Santiago Abascal piden que el Congreso se pronuncie e inste al Gobierno a revocar la concesión de la distinción "retirándole el derecho al uso de las insignias" que la componen y de los "demás privilegios inherentes a la misma".