Vox forzará una votación para que Congreso y Senado rechacen el acuerdo sobre Gibraltar, "perjudicial" para España

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso para forzar una votación en la Comisión Mixta para la UE que componen diputados y senadores para que se rechace el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y los Veintisiete sobre Gibraltar, al entender que el tratado es "perjudicial" para los intereses de España.

Los de Santiago Abascal han presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que, de prosperar, instaría al Gobierno de Pedro Sánchez "a rechazar en tantas instancias como sea requerido" el acuerdo sobre el Peñón "por entenderlo perjudicial para los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa".

La iniciativa debería debatirse en las próximas semanas en esta comisión de la que forman parte tanto diputados como senadores y será la ocasión para que las Cortes españolas puedan pronunciarse sobre un tratado que al ser internacional, según han defendido tanto Bruselas como el Gobierno, no exige la aprobación por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembro.

Así, el acuerdo, que regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit y que tendrá como elemento más simbólico la supresión de la Verja, tiene que ser ratificado por parte de la UE solo por el Consejo (gobiernos) y por la Eurocámara, mientras que por parte británica tiene que recibir el aval del Parlamento.

De este modo, y habida cuenta de que el PP ya dijo cuando se hizo público el texto el pasado 26 de febrero que "cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático", cabe la posibilidad de que la propuesta de los de Abascal prospere y Congreso y Senado se pronuncien así en rechazo del tratado.

INICIATIVA DEL PP

Por otra parte, cabe recordar que los 'populares' ya habían registrado una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que aplique el artículo 94.1 de la Constitución en el que se recogen los supuestos en los que tiene que haber autorización previa de las Cortes a este acuerdo.

Los de Alberto Núñez Feijóo defienden en su iniciativa, consultada por Europa Press, que "su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado" y afean que la negociación del mismo se llevó a cabo "con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático: ni las Cortes Generales ni el primer partido de España fueron informados de los aspectos sustantivos que finalmente han quedado recogidos en el texto".