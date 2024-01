Vox Gijón saca adelante colocar una gran bandera de España y la izquierda la acusa de 'apropiación' de símbolos

GIJÓN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha logrado los apoyos de los partidos de Gobierno --Foro y PP-- y el concejal no adscrito, Óliver Suárez, para aprobar en Pleno una proposición para instar al Gobierno local a colocar una gran bandera de España, que ha tenido en contra a los grupos de izquierda, que la han acusado de 'apropiarse' de símbolos constitucionales para usarlos como "arma arrojadiza".

Rouco, durante el debate plenario, ha dicho no entender la "hostilidad" de la izquierda por la exhibición de la bandera España y que una plaza lleve el nombre del país --otro punto incluido en la iniciativa--. Sobre esto último, ha recalcado que en Gijón hay una plaza de Italia o de Europa, mientras que se omite el nombre de España en el callejero gijonés.

Ha defendido, al tiempo, que la bandera "va más allá de ideologías". Y ante las críticas de que no es una propuesta prioritaria, ha recriminado a la izquierda que sí vea prioritario gastar dinero en el cambio de nombre de la calle La Argandona por el de Xosefa Xovellanos --nombre real de la escritora--.

Rouco ha acusado a la izquierda de ser "cortos de miras" y les ha animado a dejar de lado de "postureos" y ver que es un homenaje a la España constitucional. Sí ha estado de acuerdo en que sea en cualquier otro emplazamiento, aunque la propuesta de Vox era en la plaza del Humedal.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios (Foro), ha reivindicado que la bandera de España significa un conjunto de derechos y libertades. Y si bien coincide en que no es urgente ni una necesidad, ha pero como tantas otras cuestiones que se han tratado, pero eso no invalida su colocación.

Respecto a dar el nombre de España a una plaza en alguno de los futuros desarrollos urbanísticos, como son el 'solarón' o Naval Gijón, no lo ha visto oportuno por no estar aún definida su urbanización. No obstante, ha apuntado que "un voto en contra no haría más que ahondar en polarización de la que Gijón ya ha dicho basta".

El portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez 'Floro', al igual que otros grupos de la Izquierda, ha recalcado que la bandera de España ya está presente en edificios públicos, tal como lo regula la Ley.

También como otros grupos de Izquierda, ha afeado a Vox que el uso de la bandera española con fin partidista supone utilizarla para dividir y no unir.

Ha recalcado, al tiempo, que la bandera constitucional no se debería usar "contra nadie que piense distinto" y ha aludido a su uso en las manifestaciones frente a Ferraz, sede socialista. Sobre una posible plaza de España, ha opinado que es mejor decidirlo cuando se desarrollen esos ámbitos, si bien ha recordado que en el 'solarón' ta está el parque el 'Tren de la Libertad, símbolo de lucha por los derechos de las mujeres.

"A Gijón le interesa de poco a nada", ha apuntado, por su lado, el portavoz de IU - Más País - IAS, Javier Suárez Llana, sobre la iniciativa de Vox, al tiempo que ha reivindicado que la mejor España es la que mejora derechos y promueve políticas públicas para que gente pueda tener vivienda, entre otras cosas.

Ha recalcado a Rouco, además, que en Gijón ya hay banderas suficientes, mientras que la que propone Vox no tiene sentido "más allá que para la gloria de su partido". "A España se le rinde homenaje ampliando derechos todos los días", ha defendido.

También la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha sido crítica con Rouco, al incidir en que la primera proposición que trae al Pleno en cuatro meses es colocar una "bandera muy grande, para tapar su falta de ideas".

Suárez le ha remarcado que las arcas municipales no están para pagar "caprichos nacionalistas" y ha acusado a Vox de hacer uso de la bandera como "arma arrojadiza" contra menas, contra el colectivo LGTBi, contra las mujeres o para defender mausoleos franquistas. Ha rechazado, por ello, estas "ideas patrioteras, que no patriotas".